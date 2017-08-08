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Проктолог: причины обращения, методы диагностики
8.08.2017

Проктолог – специалист, основной сферой деятельности которого являются диагностика, лечение, профилактика различных патологичных состояний, связанных с толстым кишечником. Сюда относятся геморроидальные узлы, зуд в области анального отверстия, трещины и язвенные образования, недержание кала, болезненная дефекация, систематические запоры, выпадение прямой кишки и многое другое. Обращаться к проктологу нужно при выявлении любых симптомов, отклоняющихся от нормы. Это поможет своевременно диагностировать и устранить патологию, предотвратив развитие хронических болезней.

Основные причины развития заболеваний толстого кишечника

Существует множество факторов, провоцирующих развитие патологий данной системы человеческого организма. Наиболее распространенными являются следующие аспекты:

  • применение определенных лекарственных препаратов – оральных свечей и контрацептивов, слабительных средств;
  • малоподвижный образ жизни, в частности, сидячая работа;
  • неправильное питание;
  • нарушение норм личной гигиены;
  • злоупотребление алкоголем;
  • последствия беременности и родов;
  • анальный секс и т. д.

Чтобы записаться на консультацию к проктологу, достаточно посетить сайт http://www.med157.ru/doctors/proctologist. Здесь же можно узнать стоимость основных услуг специалиста.

Основные анализы и методы обследований

В процессе диагностики заболеваний толстого кишечника используются различные методы исследований. Чаще всего пациентам назначается сдача таких анализов:

  • общий клинический анализ крови, направленный на определение наличия или опровержения анемии;
  • обследование кала на выявление кровотечений;
  • посев экскрементов на питательную среду, позволяющий обнаружить патогенные микроорганизмы и определить уровень чувствительности к антибиотикам и бактериофагам;
  • анализ кала на гельминтов;
  • мазок анального отверстия, необходимый для определения грибковых патологий;
  • ДНК-тест, выявляющий генные мутации.

Применяются также аппаратные диагностики. Наиболее распространённым современным методом обследования является УЗИ. Дополнительно могут быть назначены ректоскопия, гистология, колоноскопия, ирригоскопия. Лечение заболеваний толстого кишечника осуществляется различными способами. В большинстве случаев показаны лекарственные препараты, реже – хирургические вмешательства.


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