Проктолог – специалист, основной сферой деятельности которого являются диагностика, лечение, профилактика различных патологичных состояний, связанных с толстым кишечником. Сюда относятся геморроидальные узлы, зуд в области анального отверстия, трещины и язвенные образования, недержание кала, болезненная дефекация, систематические запоры, выпадение прямой кишки и многое другое. Обращаться к проктологу нужно при выявлении любых симптомов, отклоняющихся от нормы. Это поможет своевременно диагностировать и устранить патологию, предотвратив развитие хронических болезней.
Основные причины развития заболеваний толстого кишечника
Существует множество факторов, провоцирующих развитие патологий данной системы человеческого организма. Наиболее распространенными являются следующие аспекты:
- применение определенных лекарственных препаратов – оральных свечей и контрацептивов, слабительных средств;
- малоподвижный образ жизни, в частности, сидячая работа;
- неправильное питание;
- нарушение норм личной гигиены;
- злоупотребление алкоголем;
- последствия беременности и родов;
- анальный секс и т. д.
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Основные анализы и методы обследований
В процессе диагностики заболеваний толстого кишечника используются различные методы исследований. Чаще всего пациентам назначается сдача таких анализов:
- общий клинический анализ крови, направленный на определение наличия или опровержения анемии;
- обследование кала на выявление кровотечений;
- посев экскрементов на питательную среду, позволяющий обнаружить патогенные микроорганизмы и определить уровень чувствительности к антибиотикам и бактериофагам;
- анализ кала на гельминтов;
- мазок анального отверстия, необходимый для определения грибковых патологий;
- ДНК-тест, выявляющий генные мутации.
Применяются также аппаратные диагностики. Наиболее распространённым современным методом обследования является УЗИ. Дополнительно могут быть назначены ректоскопия, гистология, колоноскопия, ирригоскопия. Лечение заболеваний толстого кишечника осуществляется различными способами. В большинстве случаев показаны лекарственные препараты, реже – хирургические вмешательства.