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Качественные и недорогие услуги по проведению пластических операций лица в СПб
8.08.2017

Многие представительницы прекрасного пола, а иногда и сильного, хотят сделать себе пластику лица, чтобы выглядеть красивыми и молодыми. Обычно данные процедуры позволяют устранять видимые признаки дряблости кожи, поскольку никакие кремы и косметологические процедуры не могут остановить естественное старение. Также пластику лица проводят для исправления врождённых физических дефектов или недостатков, которые были приобретены вследствие различных травм. Узнать, из каких операций состоит пластическая хирургия лица и записаться к хирургу в СПб можно тут: http://plasticheskaya-hirurgiya-spb.ru/litso.

Разновидности

Существуют различные виды пластических операций на лице:

  • Фейслифтинг – это процедура, которая позволяет устранить возрастные изменения контуров лица: опущенную линию бровей, неровные уголки глаз, вертикальную складку между бровями, дряблость и провисание кожи, носогубные складки. Подтяжка делает лицо молодым и красивым.
  • Хейлопластика – наиболее востребованная пластическая операция, которая позволяет изменить форму и объём губ. Как правило пластику губ проводят под местной анестезией, но если пациента пугает вмешательство, то можно сделать общий наркоз.
  • Отопластика – это операция по коррекции размеров и формы ушных раковин. Обычно отопластику делают для избавления от лопоухости. Врачи рекомендуют проводить такую процедуру в 6-7 лет, когда у детей уже сформировались и выросли уши.
  • Блефаропластика – операция, при помощи которой устраняют изменения кожи в области век. Данная процедура позволяет избавиться от отёков и мешков под глазами, провисания кожи на верхних веках. Также блефаропластика предназначена для поднятия уголков глаз, корректировки асимметрии, изменения разреза и форы глаз.
  • Блашинг – это операции, которые позволяют избавиться от Блашинг-синдрома. При этом недостатке у людей часто краснеет лицо и другие части тела из-за нового знакомства, недружелюбных фраз собеседников, публичного выступления и т. д.
  • Липофилинг – это процедура, которая позволяет устранять морщины и корректировать разные зоны лица: веки, губы, подбородок, носослёзную борозду, кожу вокруг глаз. При такой операции в проблемную зону вводят собственные жировые клетки пациентов.
  • Малярпластика – это хирургическое вмешательство, при котором врачи исправляют различные дефекты внешности путём установки имплантатов в подбородок или скулы.
  • Ринопластика – операция, которая подразумевает уменьшение ширины крыльев носа, сужение ноздрей, устранение горбинки на носу, искривлений носовой перегородки.
  • Удаление биогеля из губ – это операция, которую проводят в тех случаях, когда введённый препарат образовал шишки и уплотнения, появился воспалительный процесс или внутренние рубцы, а также при явной непропорциональности губ или их деформации.

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