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Английский язык для туристов
29.08.2017

Путешествие относится к лучшим вариантам отдыха, который хочется провести непринуждённо и легко. Знание английского, который используется во многих странах, способно вам значительно облегчить жизнь. Как проще учить английский, самостоятельно или с преподавателем, и какие преимущества раскрывают знания, известно не каждому.

Зачем туристам знать английский

Знание языка предоставляет массу преимуществ и способно выручить в любой ситуации.

Безопасность

Практически во всём мире понимают английский, поэтому знание его позволит избежать непредвиденных проблем. Заблудившись, можно легко уточнить направление, обратившись к местным жителям. При необходимости получения медицинской помощи, вам несложно будет объяснить причину обращения к врачу.

Смотрите увлекательный видеоурок: английский язык для начинающих

Экономия

Знание английского позволяет экономить в отелях, магазинах и на стоимости авиабилетов:

  • бронировать билеты значительно выгоднее на сайте, принадлежащем перевозчику, а для этого необходимо знать английский;
  • отель также выгоднее забронировать самостоятельно, что легко сделать со знанием английского языка;
  • на рынке можно, а в некоторых государствах даже нужно, поторговаться с продавцом, это иногда позволяет сэкономить до 70%, что очень неплохо.

Разнообразие

Зная язык, вы будете планировать поездки самостоятельно, независимо от возможностей и планов туристических фирм. Отдых, учитывающий личные планы, считается наиболее увлекательным.

ВидеоКурс английского с нуля

Возможность быстрого изучения английского

Лучшим и доступным способом изучения английского являются ежедневные занятия на протяжении 60 минут. Если имеется финансовая возможность, можно отдать предпочтение занятиям с преподавателем, который составит интенсивную программу и даст рекомендации по быстрому освоению языка. Собираясь в англоговорящую страну, можно попрактиковаться с языковым носителем, что позволят отлично подтянуть свои знания, а также ознакомиться с обычаями и культурными ценностями страны. Прослушивание аудио уроков английского и просмотр тематического видео является ещё одним способом развития понимания и слухового восприятия языка.

Все варианты изучения английского перед путешествием отличаются простотой и доступностью. Приступив к занятиям незамедлительно, вы сделаете свою подготовку максимально полезной, и будете себя чувствовать комфортно в общении с иностранцами.


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