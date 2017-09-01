Стильные принты: бренды Streetwear

Принты — модный тренд, без которого сложно представит стильный молодёжный ансамбль. Одежда с лаконичными рисунками и надписями https://futboman.com.ua/category/sever-20814882/ - элегантные повседневные луки современных горожан. Несколько модных вещей из хлопкового трикотажа и джинсы — базовый гардероб урбаниста. Динамичная жизнь диктует условия: предпочтение отдаётся практичным вещам, в которых удобно в течение дня в любой сезон.

С каждым годом появляются новые бренды одежды Streetwear. Каждая торговая марка умеет удивить и привлечь внимание уникальной техникой, своеобразной тематикой или притягательными текстами. «Зоновские татуировки» и злые слоганы новосибирского Севера, русская готика Василия Волчка, суицидальные тексты ASSC с дизайном футболок, претендующим на повседневный гламур, архитектурная чёткость и элегантная притягательность Off-White — каждый сумеет подобрать для себя брендовую вещь, созвучную мыслям и чувствам. Штаны Skills, куртка, кепка — яркая одежда молодого горожанина, не важно кто он: скейтер - старшеклассник, отличник - студент, неформал, подающий надежды финансист. Всех этих людей объединяет желание и стремление развиваться и совершенствоваться.

Одежда в уличном стиле — это не просто модное направление. Прежде всего, это — состояние души, внутренняя противоречивость, неприятие общепринятых стандартов. Трикотаж с принтом — выбор молодых и активных, причём молодость выражается не в паспортных данных. Толстовки, майки, свитшоты со слоганами — одежда для внутренне свободных людей. Надписи — возможность отправить окружающим месседж, призывающий к действию или раскрывающий мысли.

Проявляйте свободу во всём: не только в мыслях — в жизненном выборе, в собственном мнении и, конечно, в одежде. Манера одеваться — визитная карточка и восприятие вашей личности окружающими. Футболки и майки — лучшее, что можно придумать для модных многослойных ансамблей. Носите их с клетчатыми рубахами «оверсайз», надевайте одновременно или с джинсовыми и кожаными жилетами — стильно и трендово. Толстовка с узкими скинни, свитшот с карго — городской стиль не имеет ограничений для смелых сочетаний. Нарядные юбки и лёгкие сарафаны с бомберами, трикотажные джоггеры с топами — повседневный лук с элементами гардероба, украшенными принтами, получается броским, но остаётся женственным.