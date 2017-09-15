Как вскрыть гараж без ключа — простые советы от профессионалов

Огромному числу автомобилистов приходилось сталкиваться с ситуацией, когда запорный механизм на дверях гаража выходил из строя и приходилось проводить его аварийное открывание. Механические запорные изделия часто заклинивают при скоплении пылевых отложений, затвердении смазочных материалов или повреждении трущихся элементов изделия. Поломка также может случиться при попадании в секретную часть приспособления замерзшей воды. Препятствием для проникновения в гаражное помещение являются и действия лиц, пытающихся вывести из строя механизм запорного оборудования. Аварийное открывание замка необходимо и при потере ключей.



Существует немало методов открыть гараж с помощью подручных средств. Попытка выполнить такие действия самостоятельно чаще всего только усугубляет проблему. Чтобы не повредить дверную систему и проникнуть в помещение, где хранится автотранспортное средство, необходимо воспользоваться услугами специализированных компаний. Профессиональные мастера располагают целым набором методов и оборудования, позволяющих быстро открывать замки без механических повреждений. Заявку на выполнение таких услуг можно оставить на сайте http://www.otkroy.spb.ru/vskrytie-vyborg/. Чаще всего при проникновении в помещение для хранения машины используется один из популярных методов:

Механическое удаление крепежных устройств замка. При этом высверливаются точки фиксации корпуса запорного элемента, обрезается кромка гаражных ворот и запирающих цилиндров. Использование специальной отмычки. Воздействие на секреты гаражных замков таким инструментом проводится достаточно легко. При этом гарантируется механическая целостность изделий. Разрушение секрета замковой системы. Такой способ является самым быстрым. Он позволяет разблокировать вышедший из строя механизм и открыть гаражные ворота. Замена замкового секрета не приводит к большим материальным расходам, поэтому такой способ пользуется популярностью среди заказчиков.

Причинами поломок может быть использование некачественной смазки или деформация гаражных дверей. Обработка замка солидолом или любым видом пищевого жира обязательно приведет к его поломке в ближайшее время. Стоимость вскрытия замка зависит от сложности его механизма и количества использованных инструментов. В процессе работы мастера используют шлицевые отвертки, разнообразные отмычки и режущие приспособления.