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Матвиенко выразила соболезнования в связи с жертвами при землетрясении на северо-западе Ирана
14.11.2017
На западе Ирана в результате землетрясения магнитудой 7,3 погибли по меньшей мере 396 человек, сообщают иранские власти. Погибшие есть и в Ираке. Число жертв землетрясения в регионе продолжает расти. Тысячи человек получили ранения.
В телеграмме на имя Председателя Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран господина Али Лариджани сказано:
«Уважаемый господин Председатель!
С болью в России узнали о многочисленных жертвах и разрушениях в результате мощнейшего землетрясения на северо-западе Ирана.
Сокрушительная мощь природных сил еще раз жестоко и неумолимо напомнила всем, как хрупка и потому бесценна каждая человеческая жизнь.
От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, сочувствие пострадавшим от этого природного катаклизма.
Примите, господин Председатель, пожелания скорейшего преодоления испытаний, выпавших на долю вашей страны».
В. Матвиенко
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