Матвиенко выразила соболезнования в связи с жертвами при землетрясении на северо-западе Ирана

На западе Ирана в результате землетрясения магнитудой 7,3 погибли по меньшей мере 396 человек, сообщают иранские власти. Погибшие есть и в Ираке. Число жертв землетрясения в регионе продолжает расти. Тысячи человек получили ранения.





В телеграмме на имя Председателя Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран господина Али Лариджани сказано:



«Уважаемый господин Председатель!



С болью в России узнали о многочисленных жертвах и разрушениях в результате мощнейшего землетрясения на северо-западе Ирана.



Сокрушительная мощь природных сил еще раз жестоко и неумолимо напомнила всем, как хрупка и потому бесценна каждая человеческая жизнь.



От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, сочувствие пострадавшим от этого природного катаклизма.