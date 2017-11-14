Банки России научатся узнавать клиентов по голосу

Сегодня стало известно, что банки, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, в декабре текущего года протестируют новейшую биометрическую систему. Она поможет внедрить удаленную идентификацию физических лиц, что значительно улучшит механизм предоставления различных банковских услуг через сеть Интернет. Данная информация была опубликована представителями «Ростелекома», который окажется оператором новой системы.

Впрочем, это не должно будет оказать влияние на владельцев дебетовых карточек. Поэтому можете не обращать на эту систему внимания, если вам просто нужна новая дебетовая карта с начислением процентов на остаток. Все же при выборе подобного банковского продукта стоит смотреть на совершенно другие параметры, о которых можно узнать от специалистов на сайте debetcardsinfo.ru.

Голосовая идентификация – решение всех проблем

Что касается новой биометрической системы, то в пресс-службе «Ростелекома» заявили следующее: «В конце 2017 года начнется испытание системы в нескольких отобранных нами банках. Если же говорить обо всей стране, то этот проект планируется запустить в середине следующего года, когда будут приняты поправки в соответствующем федеральном законе».

Дело в том, что в поправках уже указаны биометрические характеристики, которые нужны для интеграции процедуры, позволяющей удалено идентифицировать физических лиц. Их уже приняли в Государственной думе в конце сентября.

Чтобы проводить удаленную идентификацию своих клиентов банковские структуры собираются применять ЕСИА или Единую систему идентификации и аутентификации. В настоящее время она используется в виде сервиса для предоставления государственных услуг. Для добавления опции биометрической идентификации в удаленном формате ее нужно просто дополнить биометрическими параметрами пользователей, то есть снабдить аудиозаписью голоса и фотографией лица. В настоящее время база данных содержит лишь паспортные сведения, а также телефонный номер и снимок.

Создатели новой системы ожидают, что клиенты должны будут сначала подтвердить свою личность в банковском отделении, а после их фотографии и голосовую запись отправят в единую биометрическую базу. Благодаря ней пользователи смогут без проблем пройти идентификацию в ином банке и дистанционно пользоваться различными услугами банков, к примеру, открывать в них новые счета.

В рамках форума Finopolis 2017, связанного с финансовыми технологиями, Эльвира Набиуллина, руководитель Центробанка, отметила, что добавление системы, позволяющей идентифицировать физических лиц на удаленной основе, является приоритетной задачей для банков. «Мы уверены, что Госдума примет данный закон и мы сможем создать необходимую систему, способную стать важным элементом инфраструктуры. Поэтому эта задача по праву считается приоритетной для нас», – заявила Набиуллина.

Отметим. что изначально испытание нового механизма идентификации должно было начаться еще в летние месяцы, однако банкам не удалось подготовить необходимую для этого инфраструктуру.

Новость написана по материалам сайта debetcardsinfo.ru