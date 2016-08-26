Скрижали Путина

В Москве на книжном фестивале "Красная площадь", открывшемся в пятницу, 3 марта, у стен Кремля, состоялась презентация трехтомного собрания выступлений президента РФ Владимира Путина под названием "Прямая речь", сообщается на

сайте

мероприятия. В Кремле одобрили идею такой систематизации и заявили, что Путин, пользующийся "рекордной" популярностью в стране и в мире, не может не оставить след в истории.

Согласно сайту "Красной площади", презентация книги проходила в день открытия фестиваля на площадке "Художественная литература" в шатре N15 с 12:20 до 13:00. В трех томах собраны все послания Путина Федеральному собранию в 2000-2015 годах, "самые важные заявления и интервью", ответы на вопросы журналистов, выступления на крупных международных форумах, на встречах с главами государств и правительств.

Сборник выпущен тиражом 1000 экземпляров. Но лиха беда начало.

Как говорилось в аннотации, размещенной на сайте издательства, "многотомник "Прямая речь" - это, по сути, скрижали, на которые занесены события из истории России, своеобразный портрет эпохи, который нужен сегодняшним россиянам" (цитата по сайту книжного интернет-магазина "Лабиринт"; сейчас анонса на сайте издательства нет). Издатели рекомендуют его "депутатам Государственной Думы и сенаторам, мэрам городов и руководителям администраций поселков, историкам, политологам, дипломатам, студентам и всем интересующимся современной политикой и историей". Один том книги в интернете стоит полторы тысячи рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о презентации, заявил: "Я, честно говоря, первый раз слышу о том, что эта книга будет презентована". Он добавил, что ему известно о нескольких других книгах о Путине, которые выходили как в России, так и за рубежом и которые будут представлены на фестивале.

В то же время Песков одобрительно отозвался об идее систематизировать выступления президента. "Не обязательно ждать выхода книги (с подборкой выступлений главы государства), они доступны на президентском сайте и желающие могут их посмотреть и в архиве, и в режиме реального времени, но в любом случае некая систематизация выступлений президента для тех, кто этим интересуется, - это всегда позитивно", - цитирует Пескова ТАСС.