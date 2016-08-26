Полтавченко назвал мост именем Кадырова

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал мост через Дудергофский канал именем первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Глава города подписал соответствующее постановление. Официально об этом объявят 16 июня.

На заседании законодательного собрания Санкт-Петербурга оппозиционный депутат Максим Резник предложил принять обращение к Георгию Полтавченко с просьбой отказаться от присвоения мосту имени Кадырова. В тот момент, когда Резник зачитывал текст петиции, ему отключили микрофон. В результате депутаты не стали обсуждать текст обращения.

30 мая 2016 года топонимическая комиссия Санкт-Петербурга рекомендовала назвать мост в честь Кадырова. Одним из сторонников этой идеи является депутат законодательного собрания Виталий Милонов. Он еще в 2015 году предлагал переименовать в честь Кадырова улицу. Тогда Полтавченко отказался это сделать, сославшись на то, что Ахмат Кадыров «не принимал непосредственного участия в жизни Петербурга».

В Санкт-Петербурге 6 июня прошел митинг против того, чтобы называть мост именем Кадырова. С обращением к Георгию Полтавченко выступили Александр Сокуров и Олег Басилашвили. Другие известные жители города — например, Михаил Боярский, — поддержали идею назвать мост именем чеченского президента.

Мост, который власти города ршили назвать именем Ахмата Кадырова, находится в Красносельском районе на юго-западе Петербурга. Он пересекает Дудергофский канал. Мост открыли 1 мая 2016 года, он является продолжением проспекта Героев; на «Яндекс-картах» обозначен как «мост Героев».