Российские легкоатлеты не поедут на Олимпиаду в Рио?

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) после заседания в Вене принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает SkyNews. Это означает, что российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В голосовании приняли участие 24 из 27 членов совета IAAF, так как генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов ранее отказался в нем участвовать, представителя Кении не допустили из-за подозрений в причастности к коррупционным схемам, а член делегации Саудовской Аравии не попал на голосование по личным обстоятельствам.

Решение об участии остальной сборной России на Олимпиаде будет принято на заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне 21 июня. В то же время, МОК имеет полномочия восстановить российских легкоатлетов на Играх.

ВФЛА была отстранена от международных соревнований на неопределенный срок в ноябре 2015 из-за допингового скандала. Тогда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обвинили в том, что положительные пробы спортсменов уничтожались с ведома российских спортивных властей.











