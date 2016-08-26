Трагедия на Сямозере

На озере Сямозеро в Карелии погибли 12 человек. Об этом заявил представитель СК РФ Владимир Маркин. По его словам, среди погибших — 11 детей и один взрослый, инструктор похода. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Один из инструкторов лагеря задержан.

По версии следствия, 18 июня группа из 47 детей (12-15 лет) и четырех взрослых из детского оздоровительного лагеря "Парк-отель Сямозеро" переправлялись по озеру в Пряжинском районе Республики Карелия. В акватории озера плавательные средства, на которых находились дети и взрослые, перевернулись.

В ГУ МЧС по Карелии заявили, что в это время на озере был шторм, в регионе заранее проводилось массовое СМС-оповещение о неблагоприятных метеоусловиях. Кроме того, по данным ведомства, туристическая группа не была зарегистрирована и отправилась в поход на озеро, не предупредив спасателей.

К поисково-спасательной операции привлечены более 150 человек и два вертолета. В общей сложности 36 человек были спасены, остается неизвестной судьба еще четырех человек.

Сямозеро - одно из крупнейших озер в южной части Карелии. Расположено в бассейне реки Шуи. Площадь всей водной поверхности Сямозера - 266 квадратных километров. Максимальная глубина - 24,5 метров, средняя - 6,7. В Сямозере - 80 островов.

Хозяйка собачьего питомника в Кудаме, чьи сотрудники спасли 11 выбравшихся из воды детей, рассказала, что они провели ночь на острове и полуострове озера группами по три-четыре человека. «Дети уже замерзали, их с трудом удалось разбудить», — сообщила хозяйка питомника Наталья Столярова.

По словам уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова, во время шторма выжили дети, которые были в спасательных жилетах. Позднее местные власти сообщили, что спасательные жилеты были у всех участников группы.

По данным СМИ, родители детей, отдыхавших в лагере «Сямозеро», принадлежащем туроператору «Карелия open», неоднократно жаловались на условия содержания детей.

Глава Карелии Александр Худилайнен объявил 20 июня в республике Днем траура в связи с гибелью людей на Сямозере.