Белых пошел на посадку за взятку в $800 000

Губернатор Кировской области Никита Белых стал фигурантом уголовного дела. Глава региона был задержан с поличным при получении взятки в размере 400 тысяч евро. Как пояснил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, задержание губернатора произошло в одном из ресторанов Москвы, сообщается на официальном

сайте

ведомства.

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро (24,1 миллиона рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания".

"Белых подозревается в вымогательстве взятки, первая ее часть ему была ранее передана через посредника, а при получении второго транша его задержали", - сказал собеседник "Интерфакса".

В СК отметили, что за эти деньги губернатор также обещал общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории региона.

РБК приводит данные СПАРК-Интерфакс, согласно которым лыжный комбинат принадлежит немецкой компании «Зюдхаймер Кар Техник Фертрибс Гмб.Х». «Ведомости» пишут, что владелец комбината Альберт Ларицкий был в 2015 году арестован по обвинению в мошенничестве.

Что касается Лесохозяйственной управляющей компании, которой владеет кипрская «Ремигал консалтс лимитед», то 25% предприятия принадлежало предприятию «Кировлес», по делу которого в 2013 году осудили оппозиционера Алексея Навального.

"Предваряя истерику, которую поднимают в подобных случаях сторонники и соратники, хочу сразу остудить пыл: у коррупционных преступлений не бывает политического окраса. Думаю, что граждане Хорошавин и Гайзер могут это подтвердить. Перефразируя известные выражения, взятка не пахнет… но иногда светится. Взятка, она и Африке взятка". Единственное, что может гарантировать следствие, это всесторонность и объективность расследования", - заявил Владимир Маркин.

На сайте Следственного комитета также уже появились три фотографии с задержания губернатора. На первой - Никита Белых сидит за столом, а перед ним разложенные по пачкам купюры по 100 евро. На второй - у губернатора под ультрафиолетом на руках ищут следы меченых купюр. На третьей - Белых на листах формата А4 пишет, предположительно, объяснение того, как к нему в руки попала эта сумма денег.

В отношении губернатора возбуждено дело по ч. 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Главе Кировской области может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Никита Белых состоял в Союзе правых сил, был депутатом заксобрания Пермского края. Губернатором Кировской области он стал в 2009 году, его выдвинул президент Дмитрий Медведев. На выборах главы региона в 2014 году Белых получил почти 70% голосов.

В оперативной разработке губернатора принимали участие сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ, сообщил источник в спецслужбе. «Губернатор — это уровень ФСБ. Роль сотрудников спецслужбы была ведущей в этом деле».

Сразу после задержания Белых был доставлен на допрос в здание главного управления СК в Техническом переулке в Москве. Это означает, что теперь он будет сначала задержан на 48 часов, а потом Следственный комитет будет ходатайствовать о его аресте. Избрание меры пресечения пройдет в Басманном суде столицы — по территориальной принадлежности СК. Источник РБК в силовых структурах утверждает, что суд по мере пресечения состоится в субботу, 25 июня.