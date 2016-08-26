Эрдоган извинился за сбитый Су-24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за сбитый турецкими ВВС самолет Су-24: «Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к любой инициативе».

Соболезнования в связи с гибелью российского пилота Су-24, сбитого на сирийско-турецкой границе. Реджеп Эрдоган выразил в послании президенту РФ Владимиру Путину, где впервые использовал слово "извините". Во всяком случае так утверждает сайт Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подтверждения этой информации из Анкары изначально не было, однако после ее подтвердили источники Hurriyet, близкие к аппарату президента.

Кремль утверждает, что Турция объявила о судебном расследовании против Альпарслана Челика, заявившего, что это он стрелял в пилота Су-24.

Кремль ранее называл извинения Анкары условием, необходимым для восстановления отношений. Эрдоган извиниться за атаку самолета отказывался.

Инцидент произошел 24 ноября у сирийско-турецкой границы. Два истребителя ВВС Турции сбили бомбардировщик Су-24, как утверждается – попавший на турецкую территорию. Один из пилотов был убит, пока спускался с парашютом после катапультирования. При спасении второго погиб морпех.

После этого отношения Москвы и Анкары резко ухудшились, Россия ввела против Турции санкции,а своим туроператорам запретила организовывать отдых в этой стране.

В Кремле тогда потребовали от Турции извинений, однако Анкара отказалась их приносить. После этого Москва ввела в отношении Анкары ряд экономических санкций.



В последнее время в Анкаре говорят о желании восстановить отношения с Москвой. Так, 31 мая, находясь в Измире перед вылетом в африканское турне, Эрдоган заявил о желании улучшить отношения с Россией, но подчеркнул, что "не понимает", какой именно "первый шаг" в улучшении отношений ждет от Анкары Москва.

В свою очередь, Путин во время визита в Грецию, проходившего 27-28 мая, также заявил о желании России возобновить отношения с Турцией, несмотря на инцидент с Су-24, но подчеркнул, что извинений за произошедшее Анкара так и не принесла. Позднее то же самое заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

23 июня заместитель главы МИД РФ Василий Небензя заявил, что Россия готова провести двусторонние переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Сочи в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). По данным турецких СМИ, министр принял приглашение и прилетит в Россию. Совещание глав МИД пройдет 1 июля.