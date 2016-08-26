Почему Шойгу зачистил Балтфлот

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Кравчук и начальник штаба флота вице-адмирал Сергей Попов отстранены от занимаемых должностей с формулировкой «за серьезные упущения в организации боевой подготовки, повседневной деятельности войск (сил), непринятия мер по улучшению условий размещения личного состава, отсутствию заботы о подчиненных, а также искажения в докладах реального состояния дел».

К увольнению представлены «еще ряд должностных лиц флота». Это более 50 высокопоставленных офицеров штаба флота, командиров эскадр, бригад и воинских частей в адмиральских и каперанговских погонах, сообщает "Фонтанка".

В июле 2015 года Владимир Путин в ходе визита в Калининградскую область, дал высокую оценку состоянию дел на Балтийском флоте.

«Военно-морской флот успешно обеспечивает обороноспособность страны, защищает ее национальные интересы, в том числе и на Балтийском флоте, который успешно выполняет задачи не только на родной Балтике, но и в других районах Мирового океана, с честью демонстрирует наш флаг», – заявил тогда президент России.

Как выяснилось сегодня, в докладах верховному главнокомандующему, мягко говоря, «искажали реальное состояние дел».

Чистке рядов предшествовала внеплановая проверка состояния дел на флоте, проведенная офицерами генерального штаба. Поводом для нее послужила авария российской подлодки в Балтийском море в апреле 2016 года. Тогда, по сообщениям польских СМИ (позднее официально опровергнутых Минобороны России) субмарина Балтфлота столкнулась с польским военным судном, скорее всего, кораблем-разведчиком, и получила серьезные повреждения, которые могли привести к повторению трагической истории «Курска». Командование тогда попыталось скрыть происшествие от вышестоящего руководства, что и послужило причиной жесткой и масштабной инспекции.

Проверка выявила не только факты вранья флотского руководства в конкретном случае, но и провальную ситуацию в строительстве и реконструкции флотских баз и военных городков, неэффективный расход выделенных денежных средств. Проверяющие также узнали о срыве государственной программы по набору на службу по контракту.

Выяснилось, что 73 офицерские семьи жили в здании, которое с 2011 года признано опасным для проживания: стёкла выбиты, помещения продуваются, горячей воды нет, стены в плесени, перекрытия время от времени рушатся, угрожая погрести под завалами людей – как это случилось в Омске. Однажды катастрофа чуть не произошла: четвертый этаж здания сложился на третий. Никто, к счастью, не погиб. Двое детей успели выбежать из помещения. Но расплющило сантехнику в туалете на этаже. Ремонт военным тогда делать не стали, жаловаться запретили под угрозой увольнения, поставили биотуалеты на улице. ОАО «Славянка», обслуживающее здание, регулярно получало деньги, но из проведённых работ обитатели общежития вспомнили только замену лампочек и замену трубы под умывальником. Главком был в курсе ситуации, но ничего не предпринял.

На Балтфлоте создавался 11-й армейский корпус и для него должны были быть построены казармы, жилье для людей, которые туда прибывают, партии техники. Но видимо, деньги, которые были на это выделены, потратили на другие задачи и командующий, начальник штаба, и другие должностные лица не выполнили тех указаний, которые им давал министр обороны, не готовы были к тому, чтобы принять дополнительную боевую технику, и усилить бригаду, которая там расположена.

В 2012 году комфлоту Виктору Кравчуку была поставлена задача создать КОР – Калининградский оборонительный район, крупную группировку флота, авиации и пехоты, под единым командованием. За это время флоту в подчинении были переданы штурмовая и истребительная авиация, комплексы ПВО, ракетные комплексы «Искандер», 11 армейский корпус, включающий в себя по штату более 4-х пехотных дивизий.

По замыслу Генштаба, КОР должен стать главной сдерживающей силой российской армии на западном стратегическом направлении. Балтфлот учился действовать совместно с авиацией и пехотой на стратегических учениях «Запад-2013» и «Щит Союза – 2015», совместно с войсками западного военного округа и союзной армией Беларуси.

Проверка Генштаба показала, что все достижения флота в укреплении боеготовности оказались «липовыми», а президенту на учениях «пускали пыль в глаза».

Информации о том, кому Сергей Шойгу поручит командование Балтийским флотом, пока не поступало. Также не известно, будут ли приняты министром дисциплинарные меры к непосредственным командирам Виктора Кравчука - командующему ЗВО Андрею Картаполову и главнокомандующему ВМФ Владимиру Королеву. Правда, Картаполов, и Королев на своих должностях сравнительно недавно, и не исключено, что пристальное внимание к Балтфлоту — их рук дело.

Пока же достоверно известно только то, что министр обороны «поручил в кратчайшие сроки утвердить план устранения недостатков и реализовать его». В конце года флот ожидает повторная проверка.