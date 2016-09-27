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Выпускники Академии ФСБ ударили автопробегом
4.07.2016
Скандальное празднование выпускного курса Академии ФСБ в Москве вызвало шквал критики. На нескольких видеороликах, которые сняли сами будущие тайные борцы с врагами государства и многочисленные очевидцы, видно, как кортеж из примерно 30 одинаковых элитных внедорожников Mercedes-Benz Gelandewagen черного цвета рассекает по улицам Москвы.
Судя по датам публикации сразу нескольких видеозаписей, эпатажный выпускной молодые чекисты отпраздновали еще 21 июня, но широкую огласку такой праздник жизни получил лишь в конце прошлой недели. Из затонированных приспущенных окон и люков автомобилей высовываются молодые люди в белых рубашках. Они радостно кричат, машут друг другу, фотографируются и снимают происходящее на сотовые телефоны.
В итоге кадры получились действительно эффектные, создавалось впечатление, что некоторые проезды участники выпускного не раз репетировали — например, езду и резкое торможение у стен МГУ. Один из таких роликов разместил в своем инстаграме пользователь Сергей Всеволодский.
На записи были запечатлены не только элитные автомобили, но и лица всех выпускников, также в сети оказался выпускной фотоальбом с лицами и именами будущих чекистов. Интернет-общественность в комментариях к опубликованному видео высказалась довольно однозначно. Такое поведение «мажоров» в погонах вызвало не только критику, но и недоумение — для чего выставлять напоказ не только свой достаток, но и светить свои лица?
Отметим, что наличие столь дорогих автомобилей, которые стоят от 6,6 млн рублей, у едва выпустившихся лейтенантов вызвало немало вопросов. Многие предположили, что машины они все-таки взяли в аренду. Однако Всеволод заявил, что Gelandewagen, на которых осуществлялся пробег, — «шефская помощь молодому поколению».
«Водители — это собственники машин, и у них выпуски прошли давно», — уточнил он.
- У меня не было возможности узнать отношение президента к этой информации, - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. - Здесь есть административный аспект, в котором должны разбираться органы ГИБДД - были ли нарушения или нет. Что касается морально-этического аспекта, то тут разберется руководство высшего учебного заведения - имели ли факты несоответствия или не имели. Это не вопрос Кремля...
Реакции полиции и ГИБДД на провокационное поведение силовиков пока не последовало. В ФСБ ситуацию также не комментируют.
Согласно официальной информации, в настоящее время Академию ФСБ России возглавляет генерал-полковник Виктор Остроухов. На ее кафедрах работают 40 академиков и членов-корреспондентов, более 100 профессоров и докторов наук, свыше 400 доцентов и кандидатов наук. Здесь готовят кадры не только для ФСБ России, но и для Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Министерства обороны и других ведомств. В советские времена учебное заведение называлось Высшей школой КГБ СССР им. Дзержинского.
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