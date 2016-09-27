Выпускники Академии ФСБ ударили автопробегом

Скандальное празднование выпускного курса Академии ФСБ в Москве вызвало шквал критики. На нескольких видеороликах, которые сняли сами будущие тайные борцы с врагами государства и многочисленные очевидцы, видно, как кортеж из примерно 30 одинаковых элитных внедорожников Mercedes-Benz Gelandewagen черного цвета рассекает по улицам Москвы.

Судя по датам публикации сразу нескольких видеозаписей, эпатажный выпускной молодые чекисты отпраздновали еще 21 июня, но широкую огласку такой праздник жизни получил лишь в конце прошлой недели. Из затонированных приспущенных окон и люков автомобилей высовываются молодые люди в белых рубашках. Они радостно кричат, машут друг другу, фотографируются и снимают происходящее на сотовые телефоны.

В итоге кадры получились действительно эффектные, создавалось впечатление, что некоторые проезды участники выпускного не раз репетировали — например, езду и резкое торможение у стен МГУ. Один из таких роликов разместил в своем инстаграме пользователь Сергей Всеволодский.

На записи были запечатлены не только элитные автомобили, но и лица всех выпускников, также в сети оказался выпускной фотоальбом с лицами и именами будущих чекистов. Интернет-общественность в комментариях к опубликованному видео высказалась довольно однозначно. Такое поведение «мажоров» в погонах вызвало не только критику, но и недоумение — для чего выставлять напоказ не только свой достаток, но и светить свои лица?