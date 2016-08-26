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Получит ли ФСБ «ключи от интернета»?
8.07.2016

Президент Владимир Путин не только подписал "пакет Яровой", но уже и дал по нему первые поручения, одно из которых особенно удивило людей из IT-отрасли. Среди прочего Путин поручил ФСБ подготовить порядок сертификации средств шифрования, а также утвердить порядок передачи ключей шифрования в адрес «уполномоченного органа в области обеспечения безопасности Российской Федерации» (то есть ФСБ). Это поручение, по словам экспертов, свидетельствует о, мягко говоря, некомпетентности людей, причастных к законопроекту.

Вообще-то порядок сертификации средств шифрования существует в России уже более 20 лет, с 1993 года им занимается Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Раньше, до «пакета Яровой», он раздавал лицензии компаниям, занимающимся оборудованием и ПО, причем на добровольной основе. В случае, если оборудование или ПО используются в госучреждениях, имеющих доступ к гостайне (например, антивирус на компьютере чиновника), тогда, прежде чем этот антивирус установить, специалисты ФСБ должны выдать сертификат, что проверили и получили ключи шифрования (выглядят они, как столбики из цифр).

Что касается ключей шифрования мессенджеров, то их в ФСБ принести не сможет никто ни через две недели, ни через пять, ни позже — «миссия невыполнима» в принципе.

У популярных в нашей стране мессенджеров WhatsApp и Viber работает шифрование end-to-end (сквозное). Оно характерно тем, что ключи генерируются на устройствах пользователей, а на серверы поступают в зашифрованном виде. Так что компании при всем желании просто не могут просто вычленить сообщения пользователя и расшифровать их – ключ не у них, а у нас, пользователи.

В случае с мессенджером Павла Дурова Telegram работает другой протокол шифрования (MTProto). Это не сквозное шифрование, но они придумали штуку еще хитрей: ключ разделяется на несколько частей и проходит через несколько серверов, которые расположены в разных странах (!). Соответственно, в этом случае тоже предоставить алгоритм шифрования невозможно.

Конечно, ни президент, ни члены Совбеза, ни депутаты не должны быть хакерами или даже продвинутыми пользователями сети. Нынешний президент России, в отличие от прошлого, никогда не был замечен в любви к гаджетам и интернет-технологиям. Но они точно должны понимать, какие законы пишут и подписывают – то есть доверять своим экспертам. В данном случае экспертам по интернету.

Когда власть принимает заведомо неисполнимые законы или дает заведомо неисполнимые поручения, это прямо дискредитирует ее в глазах профессионалов.

И сразу возникает вопрос, почему тот же советник президента по интернету Герман Клименко или специалисты из профильных силовых служб не объяснили популярно тем, кто готовит поручения президента, что распоряжение через две недели вынуть да положить «ключи» на стол скорее похоже на русскую сказку «Принеси то, не знаю что».

Судя по сообщениям пресс-службы, президент в курсе критики «пакета Яровой». Как сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, при необходимости в этот документ будут внесены корректировки. Спрашивается, зачем тогда надо было так быстро его подписывать?

В мае прошлого года МВД активно разыскивало компанию, которая смогла бы «взломать» анонимную сеть Tor. Был проведен тендер. Победителем стал один из специализированных НИИ, который должен был исследовать возможность доступа к информации о пользователях анонимной сети Tor и их оборудовании. Но спустя пару месяцев после заключения контракта без предоставления каких-либо результатов работы победитель тендера привлек адвокатов для расторжения контракта – выяснилось, что выполнить его на сегодняшний день в принципе невозможно.

И это очень тревожит силовиков. Еще в 2013 году сообщалось, что ФСБ готовит проект закона о запрете Tor и анонимайзеров. Но конкретных законопроектов по этому поводу в Госдуму не поступало. Возможно, "пакет Яровой" - это всего лишь начало запрета всего и вся в интернете, и коррективы, которые будут в него вносить без шума и пыли окажутся совсем не теми, что диктует здравый смысл.


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