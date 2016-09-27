80-метровая статуя Христа для Петербурга

Изваяние было отлито Зурабом Церетели в 2013 году и предназначалось для Сочи, однако там скульптор так и не смог его установить, после чего заявил, что имеет множество заявок на статую, в частности, предполагалась возможность ее появления на одной из кавказских гор. Тем не менее, в итоге Церетели остановился на Петербурге.

Правительство города начало подыскивать место для принятой в дар статуи, которая должна была бы превзойти самую высокую статую Христа в Европе, расположенную в Лиссабоне. Но тут вмешалась РПЦ.

Установки в Петербурге 80-метровой статуи Христа работы Зураба Церетели нельзя допустить «ни в коем случае», заявил РИА «Новости» председатель Отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии РПЦ протоиерей Александр Пелин.

По словам Пелина, установки подобных изваяний (высота самого Христа — 33 метра, высота пьедестала — 47 метров) «не является часть православной традиции». При этом священник не знает мнения всей епархии, так как официально к ней никто не обращался, однако считает, что отношение у его коллег будет общим — отрицательным.

Потенциальную установку Пелин назвал «невосполнимым уроном архитектурному облику города», предположив, что статую можно отнести в море, за Кронштадт, «на какой-нибудь форт или остров», где использовать в качестве маяка.