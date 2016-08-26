Удары возмездия

Во вторник 12 июля с 5.00 до 5.30 по московскому времени 12 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 наносили точечные удары по базам ИГИЛ в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. А чуть позже, с 9.00 до 9.40, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выпустили по позициям террористов 34 крылатые ракеты.

Судя по сообщениям информационных агентств, в результате авианалета было уничтожено большое количество экстремистов, военной техники, несколько складов с боеприпасами и крупный полевой лагерь боевиков.

Отмечается, что дальние бомбардировщики провели в воздухе свыше 5 часов, преодолев расстояние в 4,5 тыс. километров. А стратегические ракетоносцы в полете находились 8 часов 20 минут.

О деталях проведенной операции министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину в Национальном центре управления обороной РФ.

Впервые дальнюю авиацию ВКС России по целям на территории Сирии применили в середине ноября, когда выяснилось, что крушение в конце октября 2015 года над Синаем российского пассажирского авиалайнера Airbus A321 стало результатом теракта, ответственность за который взяла на себя группировка ИГ. Президент России Владимир Путин тогда заявил о «возмездии». «Наша боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно», — сказал президент.

Желание отмщения подогрели и теракты, совершенные исламистами ИГ в Париже в ноябре прошлого года.

Первое реально боевое крещение российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 состоялось 18 ноября 2015 года — 12 дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ нанесли удары по объектам ИГ в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, а стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС запустили 34 крылатые ракеты воздушного базирования по позициям боевиков в Алеппо и Идлибе.

Ту-22М3 продолжили бомбить террористов в конце ноября — начале декабря, после трагедии с российским самолетом Су-24, сбитым турецкими ВВС на возвратном курсе с боевого вылета.

В минувшие выходные стало известно о гибели в Сирии экипажа российского вертолета. В районе Пальмиры боевиками была сбита винтокрылая машина с летчиком-инструктором полковником Ряфагатем Хабибуллиным и молодым лейтенантом Евгением Долгиным. Полковник Хабибуллин возглавлял в ночь на 9 июля группу из пяти вертолетов на боевом задании в Сирии. В группе было два российских Ми-35, пара Ми-24 и один вертолет Ми-8 поисково-спасательного обеспечения. Один из Ми-35 (модернизированная модификация экспортного Ми-24В приборами ночного видения) и был тем вертолетом, который сбили террористы. Таким образом, авиаудары дальней авиации России по сирийским боевикам могли стать еще одним этапом операции «Возмездие».



Применение дальней авиации против исламистов в Сирии, безусловно, рассчитано на большой медийный эффект, потому что реально достойных для этого рода авиации целей у боевиков нет. Акции возмездия» Россия проводит аналогично тому, как США после трагедии 11 сентября в 2001 году начинали войну в Афганистане — это «демонстративные удары стратегической авиации по одиноко стоящей козе.

