Министра спорта России не пустят на Олимпийские Игры

Международный Олимпийский комитет заявил, что министру спорта России Виталию Мутко откажут в аккредитации на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МОК. Ранее Комитет выпустил заявление, в котором говорилось, что в аккредитации будет отказано всем чиновникам, упомянутым в докладе Всемирного антидопингового агентства. Фамилия Мутко прямо не называлась, хотя о нем говорится в отчете ВАДА.

Ранее Виталий Леонтьевич отметил в интервью ТАСС, что он готов отказаться от поездки в Бразилию. Мутко считает самым важным участие в соревнованиях российской сборной. "Мы всегда на Олимпиаде гости. Мы даже в Олимпийскую деревню пройти можем только по пропуску. Надо понять: если это касается меня, я приму это. Это не главное", - подчеркнул министр.

18 июля ВАДА опубликовало доклад, в котором рассказывается о государственной системе сокрытия положительных проб спортсменов. Виталий Мутко в отчете был упомянут как человек, лично приказавший скрыть пробу иностранного футболиста, выступающего в российском чемпионате. Мутко эту информацию опровергал.

После публикации доклада ВАДА Международный Олимпийский комитет отказал в патронаже всем соревнованиям в России. В ближайшее время МОК решит, какое наказание следует применить к России: запретить всей сборной участвовать в Олимпиаде в Рио, либо применить санкции только к отдельным спортсменам и чиновникам.