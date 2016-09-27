ФСБ vs Следственный Комитет

В Москве ФСБ задержала высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России. Заместитель руководителя Главного следственного управления (ГСУ) по столице Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности Максим Максименко и его подчиненный Александр Ламонов подозреваются в превышении должностных полномочий и получении взяток. речь может идти о взятках от «вора в законе» Шакро Молодого, которого недавно арестовали. Есть информация об уходе на пенсию руководителя Главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова. Отставка якобы произошла за день до арестов и задержаний в его ведомстве. Кто эти люди?

Денис Никандров

Денис Никандров работал заместителем руководителя Главного следственного управления СК по Москве. Но его карьера началась в Волгограде. В 2000-х годах он был следователем по особо важным делам прокуратуры Волгоградской области.

Никандров занимался экономическими и коррупционными делами. В частности, он вел дело мэра Волгограда Евгения Ищенко. Главу города обвиняли в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности. Адвокат бывшего мэра жаловалась в Генпрокуратуру, что Никандров выбивал показания по делу (по данным «Коммерсанта», после допроса ей вызвали «скорую помощь»). В итоге часть обвинений с Ищенко сняли, и в 2007-м приговорили к году лишения свободы за незаконное предпринимательство и хранение боеприпасов (этого обвинения не было изначально, его добавили потом).

В Волгограде Денис Никандров также вел дело начальника областного ГУВД Михаила Цукрука. В мае 2007 года милиционера задержали по подозрению во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и превышении должностных полномочий. В 2008-м суд приговорил Цукрука к двум годам условно за превышение полномочий.

В том же 2008-м Никандров переехал в Москву. Он работал в Главном следственном управлении и вел дело против бывшего начальника этого управления Дмитрия Довгия, рассорившегося к тому времени с главой Следственного комитета при прокуратуре Александром Бастрыкиным.

Довгия обвинили в получении взятки в 750 тысяч долларов от предпринимателя, в отношении которого ГСУ расследовало уголовное дело. Посредником в сделке, по мнению следствия, выступал бывший начальник отдела следственного управления Главной военной прокуратуры РФ Андрей Сагура. Суд признал Довгия и Сагуру виновными и приговорил их к девяти и восьми годам лишения свободы соответственно. В январе—феврале 2015-го Довгий и Сагура освободились условно-досрочно.

Меньше чем за год расследования этого дела Денис Никандров стал старшим следователем по особо важным делам.

В 2011-м Никандров возглавил следственную группу по делу о нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье. По версии следствия, сеть казино «крышевали» сотрудники местного ГУВД и областной прокуратуры. Через два месяца после начала расследования указом президента РФ Дмитрия Медведева Никандров был назначен старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ, а в следующем году получил звание генерал-майора юстиции.

Генпрокуратура, защищавшая своих коллег, несколько раз пыталась отстранить Никандрова от расследования, ссылаясь на процессуальные нарушения; всякий раз СК проводил проверку и не находил нарушений закона. Никандров оставил это дело только весной 2015 года, перейдя из центрального аппарата в Главное следственное управление СК по Москве. К тому времени игорное дело практически полностью развалилось, но Никандров отказывался его закрывать.

Во время работы в центральном аппарате СК Никандров вел дело директора бюро по координации борьбы с оргпреступностью на территории государств СНГ Александра Бокова, получившего в 2012-м девять лет лишения свободы за хищение десяти миллионов долларов.

В апреле 2015-го Никандров стал и. о. заместителя руководителя Главного следственного управления СК по Москве. И.о. руководителя ГСУ в феврале того же года стал Александр Дрыманов. Начальник и его заместитель когда-то вместе участвовали во «втором деле „ЮКОСа“»: Дрыманов руководил расследованием, а Никандров работал в составе следственных групп и, по словам бывшего главы МЕНАТЕПа Платона Лебедева, одновременно выступал понятым во время обыска.

Оба следователя фигурировали в списке участников преследования «ЮКОСа», который оппозиционер Гарри Каспаров передал в 2011 году в Палату представителей Конгресса США.

Президент России Владимир Путин утвердил Дрыманова на посту руководителя ГСУ СК по Москве в декабре 2015 года, а Никандрова на посту замруководителя — в апреле 2016-го.

Издания The Moscow Post и «Руспрес» в июне 2016 года с разницей в несколько дней сообщали, что Никандров брал взятки за изменение меры пресечения фигурантам дела (например, за замену ареста на подписку о невыезде). Также ему приписывали покровительство бизнесмену Артему Зуеву, который якобы занимался рейдерскими захватами. Там же утверждалось, что Никандров приобрел себе «большую квартиру в престижном районе столицы». Но по данным декларации о доходах за 2014–2015 годы у него, его жены и несовершеннолетней дочери не было собственной квартиры. В пользовании у семьи была квартира площадью 55 квадратных метров.

В СМИ также упоминалась еще одна история, связанная с недвижимостью Дениса Никандрова. Как заявлял депутат Госдумы Александр Хинштейн в 2011 году, следователь жил в квартире убитого «черными риелторами» человека.

Михаил Максименко

Михаил Максименко возглавлял Главное управление межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ. Про Максименко СМИ почти не писали. По сведениям «Фонтанки.ру», до перехода в управление собственной безопасности Следственного комитета он работал в петербургском УБОПе.

В интервью «Новой газете» Акакий Дараселия, которого издание называет «легендарным персонажем» в истории рейдерских захватов в Санкт-Петербурге, говорил, что Бадри Шенгелия — фигурант уголовного дела криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина) — якобы называл Максименко своим покровителем.

В декларации о доходах Михаила Максименко ничего примечательного нет. Согласно официальным данным, в 2015 году он заработал около трех миллионов рублей, а его жена — 14,5 миллиона. На семью записаны несколько квартир и один земельный участок. Транспортных средств в декларации Максименко нет.

Александра Дрыманов

До назначения руководителем Главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова Александр Дрыманов возглавлял «самый амбициозный проект ведомства, «украинское» Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны».

По его словам, это Управление создавалось весной 2014 года в расчете на то, что война на Украине пройдет быстро и победоносно, а параллельно «СКР будет расследовать как неправильно воюет украинская армия и готовить материалы для будущего Нюрнберга». Таким образом, считает адвокат, СК хотел успеть попасть под ожидавшийся «дождь наград».

В итоге возникло уголовное дело №201/837072-14, в рамках которого «заочно были предъявлены обвинения чуть ли не всему украинскому генштабу». А после того, как на Украине погибли российские журналисты и сепартистами ЛНР была поймана Надежда Савченко, СК, поборовшись с ФСБ, «забрал «трофей» себе.

Тем не менее, после того, как война затянулась, а дело Савченко привлекло к себе слишком много нежелательного для следователей внимания, Дрыманов предпочел уйти в московский СК в феврале 2015 года.

Уголовное же дело №201/837072-14, в рамках которого к зиме 2016 года «было уже больше 100 000 свидетелей и 15 000 потерпевших» пока закончилось лишь двумя переданными в суд эпизодами.

Конфликт интересов

Аресты высокопоставленных силовиков связаны с делом вора в законе Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. Никандров подозревается в том, что обещал Шакро за миллион долларов избавить его от уголовного преследования, рассказал адвокат Носков. По данным Life, Никандрова задержали при получении взятки.

Максименко был арестован, поскольку дал следователям отдела СКР по Северному административному округу Москвы указание не требовать продления ареста Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, правой руки Шакро Молодого, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следователи не стали обращаться в суд с ходатайством о продлении меры пресечения, и 14 июня Итальянец вышел из СИЗО «Матросская Тишина», но вскоре вновь был задержан сотрудниками ФСБ и МВД.

— За освобождение Итальянца было заплачено $1 млн. Якобы такие деньги были выделены для подкупа должностных лиц в СК. И Никандров, и начальник службы собственной безопасности СКР по Москве Михаил Максименко были в курсе дела подручного Шакро и имели возможность надавить на следователей, чтобы те не выходили в прокуратуру и суд с продлением ареста, — говорит источник Лайфа, знакомый с материалами дела.

Шакро Молодой стал лидером криминального мира после убийства в январе 2013 года Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан, 13 июля суд арестовал Шакро по делу о вымогательстве. По версии следствия, подручные вора в законе требовали 8 млн руб. у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице Жанны Ким.

По данным следствия, в апреле 2014 года бизнесвумен Жанна Ким познакомилась с дизайнером Фатимой Мисиковой. Жанна Ким попросила Мисикову создать "с нуля" ресторан Elements. В ноябре 2015 года, когда работы в ресторане были завершены, Жанна Ким заявила Мисиковой, что качество работ оставляет желать лучшего и она расторгает с ней договор на дальнейший ремонт заведения. Жанна Ким выплатила дизайнеру 600 тыс. евро за уже выполненные работы. Однако Фатиму Мисикову такая сумма не устроила. И она обратилась к своему знакомому — Шакро (Захарию Калашову).

В результате произошел конфликт между группой во главе с Итальянцем и людьми экс-сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева, который решил поддержать Ким. В ходе перестрелки погибли два охранника Итальянца.

Сотрудники ФСБ начали разрабатывать Никандрова и Максименко с января 2016 года, рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, уточнив, что одним из поводов для начала проверки стала декларация о доходах члена семьи одного из задержанных. Руководство СКР даже просили разобраться, откуда, мол, у следователя Никандрова появились миллионы на покупку квартиры в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве.

С ведома президента

Дело Шакро Молодого с самого начала курировали в руководстве ФСБ. Поэтому со стороны московских следователей «было сумасшествием» пытаться получить взятку и вообще принять участие в этом деле.

Оперативное сопровождение дела в отношении сотрудников СКР ведет управление «М» службы экономической безопасности ФСБ. Это подразделение занимается контрразведывательным обеспечением, в частности МВД, Минюста и МЧС. Непосредственно следствие по делу Никандрова и остальных также находится в ведении ФСБ.

Следственные действия в отношении руководства СКР были согласованы с председателем ведомства Александром Бастрыкиным, говорится в сообщении ФСБ. Без санкции Бастрыкина обыски и задержания были бы невозможны, поскольку этого требует УПК: только глава СКР или его заместители могут разрешить возбудить дело в отношении руководителей региональных следственных органов и приравненных к ним сотрудников ведомства.

В пресс-релизе ФСБ отмечается, что президенту Владимиру Путину известно об обысках и арестах высокопоставленных следователей. Без разрешения президента оперативники не могли бы задержать начальника управления собственной безопасности СКР.

На службе у братьев Манашировых

У следователей есть все основания полагать, что некоторые следователи СКР, а также другие столичные силовики могли тесно работать с вором в законе Шакро Молодым, который в свою очередь был связан с так называемой ширванской криминальной группировкой братьев Романа и Соломона Манашировых. Шакро был их крышей и своеобразным силовым подразделением.

Схема работала так: решальщики устраивали проблемы крупным бизнесменам и сами же их решали.

— При помощи силовиков из МВД и СК возбуждались уголовные дела или проверки в отношении бизнесменов. Тех "закрывали", а потом на них выходили Манашировы и предлагали помощь. За деньги обещали решить вопросы. Остальное было лишь делом техники. Манашировы говорили, что у них есть крепкие связи в МВД и Следственном комитете, и просили под них крупные взятки, — рассказал Лайфу источник в спецслужбах.

Если у решальщиков возникала какая-то конфликтная ситуация с партнёрами, если жертва упиралась и отказывалась платить, если проблему не удавалось решить через знакомых силовиков, тогда они обращались к Шакро.

Манаширов Роман (по паспорту — Геннадий) и его брат Соломон перебрались в Москву ещё в 90-х годах и стали работать у своего земляка, бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Они учредили два десятка компаний, которые занимаются сдачей в аренду торговых площадей. Именно через эти фирмы семья Манашировых владеет столичными торгово-развлекательными центрами "Пражский пассаж", "Колумбус", торгово-выставочным комплексом "Гем", мебельным центром "Армада", торговым центром "Каренфор".



Роман Манаширов попал в руки столичных силовиков в ноябре 2015 года, когда взялся решать проблемы своих деловых партнёров — миллионера и бывшего владельца компании "АСТ-Карго" Жануко Рафаилова и его брата Дона. Против братьев было возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, об организованном преступном сообществе и использовании рабского труда.

Роман Манаширов попытался решать проблему Рафаиловых через следователей ГСУ МВД по Москве — 37-летнего Владимира Андриевского и его коллегу Виктора Рубашкина. По оперативным данным, следователи пообещали миллиардеру "убрать" из дела Рафаиловых эпизод по организации преступного сообщества, за что запросили $10 млн.

23 ноября 2015 года, когда Манаширов передавал следователям первый транш — 2 млн рублей, все трое были задержаны оперативниками ФСБ. С тех пор они сидят в СИЗО. Против Соломона Манаширова возбудили дело о махинациях с налогами, а его самого готовятся объявить в розыск.

Материал дополняется