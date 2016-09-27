Сборная России не вся, но едет на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не отстранять всю российскую сборную от участия в Олимпиаде-2016 в Бразилии, говорится в релизе МОК по итогам телефонной конференции исполкома, которая прошла 24 июля (за две недели до начала летней Олимпиады).

Но в решении МОК есть ряд условий, не позволяющих принять участие сборной России в Олимпиаде целиком.

Решение по каждому атлету будут принимать международные федерации. Они изучат историю допинг-проб каждого атлета, после чего решат, допускать его к соревнованиям в Рио или нет. Кроме того, всякий спортсмен, претендующий на участие в Олимпиаде, должен будет сдать дополнительные пробы. Любое уклонение будет трактоваться против атлета.

Допинговый скандал, в котором оказалась замешана Россия, начался еще в декабре 2014 года, когда немецкий телеканал ARD выпустил об этом фильм. Тем не менее, до июля 2016 года казалось, что МОК не будет отстранять сборную России — это было бы беспрецедентно жестким решением.

За месяц до Олимпиады все изменилось — доклад независимого эксперта Ричарда Макларена, сделанный по заказу Всемирного антидопингового агентства показал, что в России действует государственная система поддержки допинга; положительные пробы скрываются или уничтожаются и подменяются на чистые. Кроме того, перепроверка проб из Лондона и Пекина показала наличие допинга у российских спортсменов.

В этой ситуации антидопинговые агентства 14 стран, в том числе США, Германии и Испании, выступили с требованием не допустить Россию до Олимпиады целиком. На той же мере начали настаивать некоторые спортсмены — в том числе, члены МОК. Глава федерации легкой атлетики Клеменс Прокоп написал отдельное письмо в МОК с требованием снять Россию с Олимпиады.

В результате комитету пришлось собираться на экстренное заседание и решать, что делать с российской сборной. И решение МОК оказалось к ней мягче, чем ожидалось. МОК счел, что просто запретить всем российским атлетам участвовать в Олимпиаде нельзя.

К Олимпиаде точно не будут допущены те, кто когда-либо был уличен в использовании допинга — вне зависимости от срока дисквалификации. Даже если срок истек, спортсмен не сможет участвовать в Олимпиаде.

Под этот критерий попадает пловчиха Юлия Ефимова. Также не допущена до Олимпиады бегунья Юлия Степанова, которая одной из первых рассказала про допинг в России. Изначально планировалось, что она сможет участвовать в соревнованиях, но МОК передумал: во многом из-за того, что Степанова также употребляла допинг.

В Рио точно не поедут люди, упомянутые в последнем докладе Всемирного антидопингового агентства. Правда, в нем почти не упоминались конкретные спортсмены, но международные федерации смогут получить у автора доклада, профессора Ричарда Макларена, имена атлетов, связанных с российской системой сокрытия положительных допинг-проб.

Несколько международных спортивных федераций заявили о поддержке российской сборной. С публичными заявлениями выступили федерации дзюдо, водных видов, борьбы, волейбола и гимнастики. Вероятнее всего, большинство атлетов этих видов спорта смогут поехать в Рио.

Легкоатлеты же на Олимпиаду точно не попадут — федерация уже решила, что сборная России должна целиком пропустить соревнования (и спортивный суд в Лозанне с этим решением согласился). Исключение сделано только для прыгуньи Дарьи Клишиной, которая последние три года тренируется в США.

Против участия России в Олимпиаде выступают международные федерации тяжелой атлетики и гребли — скорее всего, атлетов из этих видов спорта до Игр не допустят.