Медведев нашел деньги для Крыма под угрозой повешения

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что власти нашли деньги на трассу из Керчи в Симферополь. Ранее Владимир Путин требовал найти ответственного, «которого можно будет повесить, если он не сделает ничего». Медведев 25 июля рассказал об изыскании более 100 млрд рублей на строительство этой дороги. Теперь вместе с затратами на проектирование этот проект оценивается властями Крыма в 139 млрд рублей.

«Коммерсантъ» пишет, что вчерашняя поездка премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым для властей полуострова сложилась более чем удачно. В Белом доме «не без проблем и некоторых дискуссий», но все же нашли более 100 млрд руб., необходимых для строительства автотрассы «Таврида». Об этом премьер сообщил в Севастополе на совещании о перспективах дорожного строительства. Предполагается, что четырехполосная автотрасса протяженностью более 300 км соединит Керчь (где будет построен широко известный мост через пролив) с Симферополем и Севастополем. Частично новая дорога поглотит существующие трассы. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, проектирование будет осуществлено уже в этом году – необходимые контакты заключены. В целом строительство рассчитано до 2020 года, его генподрядчиком определено петербургское ЗАО ВАД

В целом ситуацию с дорогами в Крыму Медведев назвал «аховой». В Крыму «действительно 25 лет ничего не вкладывали в это» (дорожное строительство), заявил Медведев. «​Поэтому, раз уж деньги сюда приходят, нужно, чтобы они были наиболее рациональным образом потрачены», – подчеркнул он.

В марте на совещании на острове Тузла президент Владимир Путин потребовал от вице-премьера Дмитрия Козака и главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева найти ответственного за реализацию проекта трассы Керчь — Симферополь, которого «можно будет повесить, если он не сделает ничего». Поводом для этого стали слова Козака, что сроки ​проектирования трассы были сорваны из-за недобросовестного проектировщика.

дорожная сеть Крыма состоит из 6 тыс. км дорог регионального и 8,5 тыс. км местного значения. Еще около 1 тыс. км местных дорог числится за Севастополем. Большинство из них были построены в 40–50-е годы прошлого века и не были рассчитаны на высокую интенсивность движения и переезды большегрузов весом в 50–60 т. Полномочный представитель президента РФ в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев заявил в июле, что автодороги в Крыму на 80% не соответствуют стандартам, а порой просто находятся в плачевном состоянии.

При этом в 2017 году Минфин собирается срезать трансферты субъектам на строительство дорог в два раза – с 52,5 млрд рублей до 25–30 млрд.