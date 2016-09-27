ФСБ взяла таможню под полный контроль

Самая громкая перестановка - в Северо-Западном федеральном округе. Полпред президента Владимир Булавин перешел на пост главы Федеральной таможенной службы, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее о его переходе рассказывали источники РБК. На этом месте он сменил Андрея Бельянинова, у которого на этой неделе ФСБ проводила обыски и обнаружила крупные денежные средства. Бельянинов отстранен от должности утром в четверг.



Булавин – выходец из ФСБ, он был первым заместителем директора этой службы и руководил национальным антитеррористическим комитетом. Позже он перешел в Совет Безопасности на должность первого заместителя секретаря, когда на место секретаря был назначен Николай Патрушев. В 2013 году Булавина назначили полпредом. Утром в четверг пресс-служба Кремля сообщила о его отставке. Новым полпредом в четверг утром назначен губернатор Калининградской области Николай Цуканов.

Еще в начале осени прошлого года ходили слухи о том, что функции ФТС могут быть поделены между Федеральной налоговой службой и ФСБ. ФТС как самостоятельное ведомство могут упразднить, а Андрея Бельянинова — отправить в отставку.

О том, что обсуждается возможность разделения таможенной службы на две части — силовую и фискальную, рассказали источники в аппарате правительства.

Фискальная функция, то есть контроль над поступлением средств от таможенной деятельности в федеральный бюджет, будет передан в налоговую службу. Это будет несложно, поскольку ФНС и так наделена функциями агента валютного контроля.

Прорабатывается передача основных функций таможенного контроля в ФСБ, — рассказывает правительственный чиновник. — Это ведомство и сегодня по факту участвует в контроле над деятельностью на таможне. Кроме того, ФСБ получит больше возможностей по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела.

Давние осенние слухи оправдались. ФСБ теперь получила полный контроль над таможней, поставив во главе ФТС своего в прошлом высокопоставленного сотрудника. А как известно бывших работников ФСБ - не бывает.