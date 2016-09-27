Умер советский классик Фазиль Искандер

Как стало известно, знаменитый советский и российский прозаик и поэт умер минувшей ночью. Автор «Сандро из Чегема» и «Детства Чика» скончался на 88-м году жизни.

Литератор умер в воскресенье в 11:30 утра у себя на даче в подмосковном Переделкино во сне, передает «Интерфакс» со ссылкой на его семью. По словам вдовы Искандера, он до последнего момента вел активный образ жизни и «ничто не предвещало беды». Причиной смерти писателя стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, передает Life со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Фазиль Абдулович Искандер родился в абхазском Сухуми. Он получил образование в Литинституте, до начала 1990-х работал редактором в абхазском отделении Госиздата, затем переехал в Москву. Литературную известность Искандеру принесли такие произведения, как эпопея "Сандро из Чегема", притча "Кролики и удавы", рассказы о мальчике Чике, "Думающий о России и американец", "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка" и многие другие. Также Искандер известен стихами.

По произведениям Искандера снимали фильмы, среди которых «Воры в законе» (1988 год, по мотивам рассказов), «Созвездие Козлотура» (1989 год, по мотивам одноименной повести), «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989 год, по мотивам главы из романа «Сандро из Чегема).

Кроме того, в 2016 году ожидается в прокате кинотеатров картина «Софичка» по мотивам одноименной повести Искандера.

Фазиль Искандер удостоен орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Государственной премии СССР, премии правительства РФ, и Государственной премии Российской Федерации в 1994 и 2014 годах, премии "Триумф". Имя Фазиля Искандера увековечено при жизни - его именем названа московская библиотека - культурный центр.

Прощание с писателем Фазилем Искандером пройдёт в Большом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов в Москве.

Писатель завещал похоронить себя на кладбище в Переделкино. Соболезнования семье писателя выразил президент Владимир Путин.