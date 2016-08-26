Тайна яхты «Принцесса Ольга»

В 2013 году судостроительная компания Oceanco из Нидерландов спустила на воду роскошную и элегантную яхту размером почти с футбольное поле (85,6 метра). Корпус судна выполнен из стали, а надпалубные конструкции — из алюминия. Внешний вид яхты разрабатывал российский дизайнер Игорь Лобанов, а над интерьерами работал элитный дизайнер из Италии Альберто Пинто.

На корме яхты устроен бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку, на верхней палубе — джакузи, окруженное мягкими белыми диванами для отдыха; внутри судна есть комната для SPA и лифт.

После спуска на воду яхта получила кодовое название Y708. Но после того, как ее передали владельцу, название сменили на St. Princess Olga («Святая принцесса Ольга»). Сегодня St. Princess Olga занимает 72-е место в рейтинге 100 самых больших яхт в мире. Но эксперты в мире роскошных яхт полагают, что ее главное достоинство — не размер, а уникальность. До сегодняшнего дня имя владельца St. Princess Olga держалось в строгом секрете. Однако «Новая газета» обнаружила в социальных сетях фотографии с яхты, опубликованные женой одного из самых влиятельных людей России — Игоря Сечина. Детали на этих фото во многом напоминают детали St. Princess Olga. Более того: места на фото совпадают с маршрутом яхты.

Игорь Сечин развелся со своей первой супругой несколько лет назад.

В июне 2016 года Life.ru опубликовал видео с одной из закрытых вечеринок Петербургского международного экономического форума. Гостей в музее-заповеднике «Павловск» принимал Игорь Сечин. Руководителя государственной компании «Роснефть» сопровождала красивая девушка со светлыми волосами. Ею оказалась Ольга Рожкова, которая, по словам источников, близких к компании «Роснефть», раньше работала в аппарате правительства, когда Игорь Сечин был вице-премьером. Ольга Рожкова в 2011 году сменила фамилию на Сечину.

Ольга Сечина работает в государственном Газпромбанке. Источник «Новой газеты» в банке говорит, что ее годовая зарплата может составлять примерно 35 млн рублей. Судя по фотографиям в социальных сетях, Сечина большую часть времени проводит за границей. В ее аккаунте в Instagram много фотографий из частных джетов, но еще больше — с яхты у берегов фешенебельных курортов Сардинии и Корсики.

Сравнив фотографии из социальных сетей Сечиной с фотографиями яхты St. Princess Olga, а также ее маршрутами, мы можем предположить, что супруга руководителя «Роснефти» отдыхала именно на этом судне.

Однако внешние сходства — не единственные свидетельства, которые указывают на то, что Ольга Сечина пользуется именно яхтой St. Princess Olga. При анализе геотегов с фотографий Сечиной, а также маршрутов яхты, выяснилось, что во многих случаях они совпадают.

Всего удалось найти шесть безусловных совпадений по времени публикации и геотегам фотографий из социальных сетей супруги Игоря Сечина с маршрутом яхты. И эти совпадения происходили не в один год, а беспрерывно на протяжении последних трех лет. Более того, мы учитывали только те случаи, когда совпадало все — и время, и место. Но были примеры, когда совпадали геотег с фотографии и местонахождение лодки, а время различалось на несколько дней или неделю. Это может быть связано с тем, что Ольга Сечина публиковала фотографии в социальных сетях не сразу, а позднее.

Точную цену St. Princess Olga не знает никто, кроме производителя и заказчика. Цены на мегаяхты зависят от деталей интерьера и многих других факторов. Но все сошлись во мнении, что St. Princess Olga стоит не меньше 100 млн долларов. На сайтах компаний, которые занимаются продажей и арендой роскошных яхт, есть предложения на подобные суда того же класса, того же года выпуска и похожих характеристик. Цена на такие яхты варьируется в районе 150—180 млн долларов. В прошлом году агентство BBC со ссылкой на решение совета директоров «Роснефти» сообщало, что зарплата Игоря Сечина с бонусами может составлять примерно 12 млн долларов в год. Если эти оценки верны, то руководитель «Роснефти» вряд ли мог себе позволить купить такую яхту. Теоретически Игорь Сечин мог арендовать яхту для своей жены. Но даже при его официально высоком заработке аренда St. Princess Olga сильно ударила бы по семейному бюджету. Предложения по недельной аренде яхт, подобных St. Princess Olga, начинаются от 1 млн долларов. А, судя по фотографиям, Ольга Сечина за последние три года провела на яхте совсем немало времени.



