В Петербурге состоялась встреча Путина и Эрдогана

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге началась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - первая после серьезного осложнения отношений между странами в ноябре прошлого года, сообщает сайт Кремля.

Президент РФ встретил турецкого лидера в Греческой гостиной. Войдя в зал, где должна была начаться встреча, Эрдоган направился к Путину с улыбкой, после чего лидеры обменялись крепким рукопожатием и приступили к переговорам.

Приветствуя Эрдогана, президент России отметил, что в прежние годы уровень и характер отношений между странами "достиг беспрецедентно высокого уровня". "Однако после известной трагедии, в результате которой погибли наши военнослужащие в ноябре прошлого года, они скатились на очень низкий уровень, деградировали", - отметил он.

Российский лидер заявил, что расценивает нынешний визит президента Турции в РФ как желание возобновить диалог. "Ваш сегодняшний визит, несмотря на очень сложную внутриполитическую ситуацию в Турции, говорит о том, что мы все хотим возобновления нашего диалога, восстановления отношений во имя интересов народов Турции и России", - сказал Путин.

Переговоры президентов России и Турции продлились около двух часов. Затем стороны начали обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества в расширенном составе, передает РИА "Новости".

С российской стороны во встрече участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Турции Андрей Карлов, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр транспорта Максим Соколов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, начальник Генштаба Валерий Герасимов, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

С турецкой стороны в расширенных переговорах принимают участие заместитель премьер-министра Мехмет Шимшек, глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидани, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Фарук Челик. По итогам переговоров запланирована пресс-конференция, после которой лидеры России и Турции вместе встретятся с представителями деловых кругов двух стран.

Накануне своего визита Эрдоган заявил в интервью ТАСС о готовности начать с чистого листа и несколько раз назвал Путина "дорогим другом". Турецкий лидер также выразил готовность к совместным действиям по сирийскому урегулированию. Из важных совместных проектов он назвал строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток", а также обратил внимание на необходимость возобновления поставок продуктов. Нужно всем жить по-дружески, считает Эрдоган. "Потому что вся эта шумиха, разрыв дружеских связей, предъявление счетов друг другу не только не способны принести какую-либо пользу нам, но всему миру", - заявил он. Предстоящую встречу с Путиным Эрдоган назвал исторической.



