Спецоперация ФСБ в Петербурге

Операция по задержанию участников незаконных бандформирований, действовавших на территории Северного Кавказа, началась утром в среду в многоквартирном жилом доме по адресу Ленинский проспект, 92/3, в Петербурге.

Спецназовцы в дом вносили много белых мешков. Спецназ сконцентрировался у шестой парадной



Очевидцы сообщают о стрельбе и двух взрывах в районе проведения спецоперации.

Около 12.35 из угловой парадной дома 92, корпус 3, по Ленинскому проспекту, на носилках вынесли человека и загрузили в скорую. После этого с включенными спецсигналами машина рванула от дома.

Сотрудники петербургской контрразведки инициировали задержание лиц, находящихся в федеральном розыске по подозрению в незаконных вооруженных формированиях, по поручению спецслужб Кабардино-Балкарской республики.

Жилой дом по-прежнему оцеплен бойцами Росгвардии. На верхних этажах одной из парадной замечены лица в костюмах химзащиты.

При спецоперации в жилом доме на Ленинском проспекте Петербурга задержаны три участника бандформирований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя пресс-службы регионального УФСБ. По данным СМИ, при штурме квартиры, кроме задержанных, был ликвидирован еще один боевик. Также ранение получил сотрудник спецназа ФСБ «Град».

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