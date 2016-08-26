Предвыборная жертва

Глава Минобразования России Дмитрий Ливанов отправлен в отставку по решению президента Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Путин ответил согласием на предложение премьера Дмитрия Медведева отправить в отставку главу Минобразования Дмитрия Ливанова.

Новым министром образования и науки РФ станет сотрудница администрации президента Ольга Васильева (заместитель начальника управления по общественным проектам). Профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений в Российской академии госслужбы при президенте РФ. Руководитель магистерской программы «Безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений». Доктор исторических наук, профессор.





Ольга Васильева родилась в 1960 году. Первое образование — дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, затем окончила исторический факультет Московского педагогического института и факультет «Международные отношения» Дипломатической академии. 1987-1990 — аспирантура Института российской истории РАН. В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Советское государство и патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны». Докторскую диссертацию на тему «Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943-1948 гг.» защитила в 1999 году.С 1991 г. по 2002 г. работала м.н.с., н.с., в.н.с., руководитель Центра Истории религии и Церкви Института российской истории РАН.





Сфера научных интересов Васильевой: история Русской Православной Церкви в ХХ веке; государственно-церковные отношения в советский период; религия и политика; международные отношения; церковь и внешняя политика; проблемы религиозно-политического экстремизма. Читала курсы лекций: история религий; религия и политика; государственно-церковные отношения в России; безопасность межконфессиональных и межэтнических отношений.

Ливанов займет пост спецпредставителя главы государства по торгово-экономическим связям с Украиной.



