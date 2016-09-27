Российские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2016

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба CAS. Таким образом, сборная России не выступит на Играх-2016, так как данный вердикт является окончательным.

Международный паралимпийский комитет (IPC) на своем сайте уже выразил удовлетворение вердиктом CAS, поддержавшим решение о недопуске российских паралимпийцев к Играм.

"Сегодняшнее решение подчеркивает наше твердое убеждение, что допингу абсолютно нет места в паралимпийском спорте, благодаря этому решению мы и далее сможем обеспечивать справедливую конкуренцию на соревнованиях и равные условия для всех паралимпийцев по всему миру", - заявил глава IPC Филип Крейвен.

Несмотря на удовлетворение вердиктом CAS, IPC также выразил сочувствие российским атлетам, которые пропустят Паралимпиаду. При этом Крейвен отметил, что данное решение вынесено в интересах паралимпийского движения и послужит катализатором изменений в РФ.

Отметим, что российские спортсмены с ограниченными возможностями рассчитывали на оправдательный вердикт CAS и заранее прибыли в Бразилию, где продолжали готовиться к соревнованиям, которые пройдут с 7 по 18 сентября.

Ранее IPC дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором упоминается о 35 российских паралимпийцах. ПКР направил апелляцию на это решение в CAS.

CAS не нашел никаких нарушений в действиях IPC и посчитал, что организация поступила соразмерно обстоятельствам. Также сообщается, что ПКР не предоставил никаких доказательств, которые опровергали бы доводы из доклада Макларена.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября. Напомним, что четыре года назад в Лондоне наши спортсмены в общекомандном зачете заняли второе место, выиграв 102 медали (золота - 36, серебра - 38, бронзы - 28). Победили паралимпийцы Китая, у которых в итоге оказалось 231 награда (95, 71, 65).

