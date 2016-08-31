Губернатор Полтавченко уйдет в отставку

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уйдет в отставку после думских выборов, пишет «РБК» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.





По информации издания, Полтавченко перейдет на другую высокую должность. По версии журналистов, уход Полтавченко — еще одна кадровая перестановка, в череде уже произошедших. В пресс-службе губернатора отказались комментировать информацию об отставке Полтавченко





В Кремле недовольны Полтавченко из-за затянувшейся стройки нового стадиона «Зенита», с которой связано много скандалов. Кроме того, новый губернатор должен будет провести референдум по объединению Петербурга и Ленобласти, а Полтавченко на эту роль явно не годитсяу

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А качествке преемников Полтавченко, по информации «РБК», рассматриваются министр транспорта Максим Соколов и спикер нижней палаты Сергей Нарышкин.

Источник издания предполагают, что Полтавченко перейдет на работу в правительство или возглавит одну из силовых структур, которая появится после очередной реформы.



