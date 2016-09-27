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Губернатор Полтавченко уйдет в отставку
31.08.2016
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уйдет в отставку после думских выборов, пишет «РБК» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
По информации издания, Полтавченко перейдет на другую высокую должность. По версии журналистов, уход Полтавченко — еще одна кадровая перестановка, в череде уже произошедших. В пресс-службе губернатора отказались комментировать информацию об отставке Полтавченко
В Кремле недовольны Полтавченко из-за затянувшейся стройки нового стадиона «Зенита», с которой связано много скандалов. Кроме того, новый губернатор должен будет провести референдум по объединению Петербурга и Ленобласти, а Полтавченко на эту роль явно не годитсяу
.
А качествке преемников Полтавченко, по информации «РБК», рассматриваются министр транспорта Максим Соколов и спикер нижней палаты Сергей Нарышкин.
Источник издания предполагают, что Полтавченко перейдет на работу в правительство или возглавит одну из силовых структур, которая появится после очередной реформы.
Кстати, ао вторник на портале Life.ru, связанном с подконтрольной Юрию Ковальчуку Национальной медиа группой, выпустили критический по отношению к губернатору Полтпвченко текст. «Волею злого рока грандиозная программа сохранения исторического центра на триллион рублей и амбициозная стратегия развития до 2030 года обернулись пшиком, а строительство «Зенит Арены» и вовсе превратилось в анекдот», — говорится в материале. И это - крайне тревожгый для губернатора Петербурга сигнал.
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