Путин поздравил покойника Каримова

Владимир Путин поздравил Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова и всех граждан Узбекистана с 25-й годовщиной провозглашения независимости страны.





В поздравительной телеграмме глава Российского государства отметил "значительные успехи, которых добился Узбекистан в социально-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, а также высокий авторитет республики на мировой арене".





Сегодня Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщил, что Каримов умер. «Да, он умер», — говорил один из собеседников агентства. Источники «Интерфакса» в правительстве Узбекистана воздержались от комментариев в связи с сообщением Reuters.





В Кремле прокомментировали сообщение Reuters, ссылавшегося на три дипломатических источника, о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. «Пока не поступает новостей. В данном случае считаем, что первоисточником может являться только официальная информация, которая поступает из Ташкента», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.





На вопрос, поедет ли российский лидер на похороны в случае смерти Каримова, Песков ответил: «Я такое сослагательное наклонение не считаю допустимым в этом вопросе».





Ранее в пятницу узбекистанские СМИ опубликовали сообщение кабмина республики, в котором сообщалось, что состояние Каримова за последние сутки резко ухудшилось. Кабмин также подтвердил сообщения о том, что президент перенес инсульт.



