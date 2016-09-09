У Чубайса арестовали дом за $50 млн.

Арбитражный суд Брянской области в конце июля арестовал по иску компании имущество швейцарской компании SFO Concept AG, в том числе участок земли площадью 15,6 тыс. м2 и дом площадью 2,66 тыс. м2 в подмосковной деревне Переделки, сообщается на сайте суда.





Арест связан с иском компании Crizna Holdings ltd. Дом, о котором идет речь, был построен недалеко от дачи Пастернака специально для Анатолия Чубайса и его жены Авдотьи Смирновой, сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.





FO Concept долгое время управляла активами Чубайса. Когда вышел закон, запрещающий чиновником владеть активами за рубежом, в 2013 году глава "РОСНАНО" продал ее Илье Сучкову. Его брат Игорь Сучков на протяжении 17 лет был советником Чубайса, а отец работал с ним Госкомимуществе, утверждает издание.





Чубайс подтвердил ему, что в прошлом владел SFO Concept, но продал "другому лицу, чтобы оно занялось организацией строительства дома и привлечением финансирования".





"В дальнейшем дом должен был перейти в мою собственность. Насколько мне известно, компания нарушила ряд коммерческих договоренностей в части привлеченного финансирования, и, видимо, это послужило поводом для подачи исков к ней от кредиторов", — пояснил Чубайс.





Крупнейший кредитор — компания O1 Trust Services ltd миллиардера и друга Чубайса Бориса Минца 62, которая в начале 2012 года выдала SFO Concept займы на сумму $22,9 млн.