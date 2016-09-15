На поместье премьера Медведева потрачено 30 млрд. рублей





На участке расположены три вертолетные площадки, две станции спецсвязи. Резиденция самого председателя правительства окружена внутренним забором, за которым находятся гостиницы для обслуживающего персонала, автобазы и прочее. Имеются лыжный спуск с подъемниками, на берегу Волги есть два судна на воздушной подушке...





Опубликованы данные, согласно которым компания «Левит» (акционер НОВАТЭКа, частью которого владеет Михельсон) учредила благотворительный фонд «Дар». Михельсон и предприниматель Леонид Симановский (по официальным данным – самый богатый депутат от «Единой России») затем перевели на счет фонда 33 млрд рублей, а «Дар» начал «строить несколько странных закрытых объектов, в том чсиле и поместье для семьи Дмитрия Медведева.

Кроме того, к созданию фонда «Дар» причастны и супруга премьер-министра Светлана Медведева и его бывший однокурсник Илья Елисеев.





В 2012–2014 годах часть земель и строений перешли от «Дара» фонду «Градислава», ранее неизвестному. При этом имущество было не продано, а просто перешло по договору пожертвования.





О том, что под Плесом находится предполагаемая резиденция Медведева, СМИ писали еще в 2011 году. Также давно известно о связи фонда «Дар», строительства этой дачи и НОВАТЭКа. Сам Михельсон связь с «Даром» комментировал так: «структуры, связанные с моим именем, не имеют никакого отношения к этому фонду, кроме факта его учреждения».





Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву не принадлежит дом за 30 млрд рублей, о котором рассказал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), заявила телеканалу «Дождь» пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

Вместе с тем, по словам Тимаковой, премьер в нем останавливался. Она уточнила, что те объекты, где Медведев «размещается на временное или постоянное проживание, находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи».

Предполагаемая резиденция премьер-министра Дмитрия Медведева расположена у города Плес в Ивановской области за шестиметровым забором. Площадь земельного участка дачи Медведева составляет около 80 гектаров.