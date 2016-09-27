В планах Володина - стать президентом России

Президент РФ Владимир Путин, предложивший спикеру Госдумы прошлого созыва Сергею Нарышкину возглавить Службу внешней разведки, открыл путь для возвышения Вячеслава Володина, заместителя главы администрации Кремля. Отведенная ему роль спикера нижней палаты парламента делает Володина супертяжеловесом российской политической элиты следующего поколения.





Заместителем главы администрации Кремля Вячеслав Володин стал в конце 2011 года, вскоре после массовых митингов против нарушений на выборах в Госдуму, проведенных "болотной" оппозицией. На этом посту он сменил любителя изящных искусств Владислава Суркова и показал себя безжалостным прагматиком.





В администрации президента Володин курировал внутреннюю политику. "Его политика оказалась эффективной: уже к 2016 году Россия стала другой страной - желающих протестовать в ней не осталось, да и сама оппозиция разгромлена. Кремль, напротив, сумел добиться высокого уровня поддержки населения - даже несмотря на экономический кризис", - напоминает издание . The Financial Times





Володин был депутатом Госдумы с 1999 по 2010 годы. Предполагается, что именно он предложил вернуть в нижнюю палату парламента одномандатников. Перед уходом со Старой площади он пролоббировал назначение своих людей на ряд должностей в правительстве и Кремле.





Теперь Володин стал архитектором парламентской кампании-2016, позволившей "Единой России" получить 343 из 450 мест в Госдуме, проявил себя и "теперь получает награду".





В августе, за месяц до парламентских выборов, бывший кремлевский консультант Глеб Павловский в комментарии The Financial Times утверждал, что Путин намерен во время избирательной кампании в Госдуму понять, можно ли поручить Володину президентскую кампанию 2018 года. "Так Володин переживает свой большой экзамен", - пояснил эксперт. И он его выдержал.



