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Малайзийский "Боинг" сбили "Орион" и "Дельфин"
28.09.2016
Международная следственная группа по расследованию крушения заявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", ракетой которого был сбит Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) на Донбассе 17 июля 2014 года, был доставлен с территории Российской Федерации. Точкой, из которой была запущена ракета, было названо поле под украинским поселком Первомайский, который находился в июле под контролем сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Об этом заявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен в предварительном докладе, представленном на пресс-конференции в среду, 28 сентября. Прямая онлайн-трансляция велась каналом RT в YouTube.

Позже материалы были опубликованы на сайте прокуратуры Нидерландов. Полный текст доклада в переводе на русский опубликован на сайте "Эха Москвы".

Следственная группа пришла к выводу, что место запуска ракеты находилось под контролем сепаратистов: "Запуск был осуществлен с сельскохозяйственного поля у села Первомайське (Первомайское). Речь идет о поле площадью 500 на 600 метров. В радиусе 5 километров эта самая высокая точка ближайшем окружении. Поле обрамлено деревьями по всем сторонам, кроме западной", - сказал Паулиссен.

Заключение, сделанное следственной группой, нашло подтверждение в материалах, недавно полученных от США и Европейского управления космических исследований.

По словам Паулиссена, в ответ на нидерландский запрос о правой помощи США предоставили отчет, в котором была изложена оценка информации о нападении на авиалайнер рейса МН17, где говорилось, что авиалайнер был сбит ракетой SA-11 класса "земля-воздух", известной также под названием зенитного комплекса "Бук", выпущенной с места, находящегося примерно в шести километрах к югу от села Снежное на востоке Украины. Этот вывод соответствует расстоянию к вышеуказанному месту запуска у поселка Первомайский".

Следователи сравнили части оружия, найденные на месте катастрофы, с образцами различных типов ракет "Бук", и пришли к выводу, что ракета, сбившая MH17, была из серии 9M38.

В ходе пресс-конференции были продемонстрированы записи перехваченных 16-17 июля телефонных разговоров сепаратистов, в которых они обсуждали доставку "Бука" и место запуска ракеты. Это некие Андрей Иванович (позывной «Орион») и Николай Федорович (позывной «Дельфин»).

Вечером перед ударом сепаратисты просят о "Буке", который защитит их от украинских авианалетов, из ночных разговоров следует, что они могут получить оружие этой же ночью. Эти разговоры доступны на канале прокуратуры Нидерландов в YouTube.

В одном из разговоров речь идет о необходимости доставки "Бука": "Даже не знаю, как сегодня мои, *****, продержатся, или нет. Потому что там их начнут сейчас "Градами" ровнять. И останусь вообще без разведбата и без роты спецназа... Понимаешь, это вообще пипец будет <...> "Грады"-то ладно, сейчас опять, *****, сушки (бомбардировщики Су. - Прим. NEWSru.com) нанесут удар с утра. Если вот успею утром получить "Бук" и отправить туда, это будет хорошо, если не успею, то, значит, считай, что жопа, *****. Я сам туда собираюсь".

Из другой записи следует, что Бук был доставлен в Донецк: - А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич? 
- Какую? Эту? 
- Да, да, что я привез. Я уже в Донецке. 
- Это, о чем я думаю, да? "М" которая? 
- Да-да-да, "Бук". 
- А она на этом, на тягаче?

Из разговора, который состоялся 18 июля утром 2014, на следующий день после пуска, становится понятно, что "Бук" вернулся на территорию России:

- Они довели до перекрестка машину, оставили. Пацаны пошли дальше сами <...> Все, машина ушла туда, куда надо. И дошла нормально, все. Там просто начались непонятные звонки от десяти человек. 
- От каких десяти? 
- Ну, на его номер начали звонить разные люди, представляться <...> То один, то второй, то третий, то четвертый. То, он говорит, я уже ***** (устал). Потом, говорит, сам Стрелков начал звонить. Представился. И он взял - выключил телефон <...> И мы не знаем, где машина вообще. 
- Машина в России.

К докладу приобщены и продемонстрированы зрителям фотографии перевозки "Бука" из соцсетей, уже известные ранее из расследования независимой экспертно-журналистской группы Bellingcat. Следователи располагают записью разговора с сепаратистом, который подтвердил, что установка была доставлена обратно к российской границе. Маршрут установки и место запуска ракеты были реконструированы на анимированной карте.

У следствия есть данные об около 100 людях причастных к пуску ракеты серии 9М38 и транспортировке "Бука". Координатор следствия Фред Вестербеке отметил, что все 100 человек не являются подозреваемыми. Чтобы отделить подозреваемых от свидетелей нужно установить, от кого исходил приказ к запуску и как он передавался. Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер отметил, что пока следователи не могут назвать конкретные имена и завести против этих лиц уголовные дела.

"Остается дать ответ на вопрос о том, кто несет за это ответственность? Кто был причастен к поставке, доставке, охране и отводу комплекса "Бук" и/или к атаке на авиалайнер рейса МН17", - говорится в докладе.

ак отмечает ТАСС, версию о запуске ракеты из Первомайского ранее выдвигал Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, однако она не нашла подтверждения в результате экспериментов, проведенных концерном "Алмаз-Антей" в России, которые показали, что Boeing был сбит из-под населенного пункта Зарощенское, расположенного в примерно 20 км к западу от Снежного и контролировавшегося в день катастрофы украинскими военными.

Международные следователи объявили, что проверили версию запуска из села Зарощенское, но не обнаружили такого пуска. Кроме того, по данным следовательской группы, Зарощенское тоже контролировалось пророссийскими сепаратистами. Об этом говорит в перехваченном телефонном разговоре сепаратист по имени Алексей: "Зарощенское - это наша была территория. Если "укропы" заходили, то там прочно никогда не вставали. Зарощенское - это тут вот, рядом с нами. От того места, где я сижу, три километра от центра".

"Следователи исключили два сценария: технической неисправности и теракта на борту лайнера", - отметил на пресс-конференции нидерландский генеральный прокурор и координатор следствия Фред Вестербеке, передает "Интерфакс". При этом он подчеркнул, что в момент крушения МН17 вблизи не находилось иных летательных аппаратов.

Вестербеке заявил, что обвинений России пока не выдвинуто. "Мы пока не делаем заявлений о причастности России", - сказал Вестербеке. Работа международной следственной группы продлена до начала 2018 года.

В среду утром перед началом пресс-конференции с предварительными результатами ознакомили родственников погибших. Главный следователь Фред Вестербек объявил, что ракета, сбившая лайнер, была доставлена на территорию Украины из России, а "Бук", из которого был произведен выстрел, находился на подконтрольной сепаратистам территории.

В следственную группу входят представители пяти стран - Нидердандов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Основатель группы расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс в интервью "Радио Свобода" незадолго до начала пресс-конференции отметил, что "русские делают все, чтобы подорвать доверие" к докладу. Данные, которые предложил учесть Песков, Хиггинс прокомментировал так: "Они обнародовали новые данные радаров, что на самом деле нелепо и смешно, потому что эти данные опровергают их же предыдущие заявления, показывают, что они были ложью. Сначала ведь у них речь шла о том, что в пяти километрах от Boeing был украинский истребитель, теперь выясняется, что никаких объектов в воздухе рядом не было. Русские сделают все возможное, чтобы не брать на себя ответственность за эту катастрофу", - заявил он.

Малайзийский самолет Boeing 777, вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Жертвами крушения стали все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди погибших были граждане десяти государств, большинство из них - подданные Нидерландов.

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