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Плутовство с оружейным плутонием
4.10.2016
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, приостанавливающий действие соглашения России и США 2000 г. об утилизации избыточного для нужд обороны оружейного плутония. Причина приостановки, объясняет документ, в «коренном изменении обстоятельств и возникновении угрозы стратегической стабильности».

Пресс-секретарь Пу­тина Дмитрий Пес­ков, объясняя причины приостановки, в частности, сказал, что США выполняли соглашение таким образом, что оставили за собой «возвратный потенциал в отношении плутония». 

По мнению редактора сайта Russianforces.org Павла Подвига, ссылка на возможность возвращения утилизируемого в США плутония в оружейное состояние – лукавство: на практике это не планировалось. Приостановка соглашения обусловлена в первую очередь политическими причинами.

Действие договора возобновится, если США выполнят несколько условий. Во-первых, сократят численность войск в странах, вступивших в НАТО после 2000 г., т. е. в Прибалтике, Румынии и Болгарии, до уровня 2011 г. Во-вторых, отменят закон Магнитского и закон о поддержке свободы Украины 2014 г. В-третьих, отменят санкции против физических и юридических лиц из России и компенсируют ущерб от этих санкций, а также ущерб от контрсанкций, которые сама же Россия ввела против США И только в-четвертых, представят план необратимой утилизации плутония.

В Вашингтоне на сигнал из Москвы уже ответили. Официальный представитель госдепа Джон Кирби сообщил, что США приостанавливают участие в двусторонних каналах связи с Россией, созданных для поддержания режима прекращения боевых действий в Сирии.

Решение российской стороны вызывает лишь удивление и в качестве орудия политического шантажа не подходит, уверен руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов: «Видимо, у нас решили так по-дипломатически пошутить – согласиться на наши условия Вашингтон мог только в одном случае: если бы у нас в руках вдруг оказался их ядерный чемоданчик».

По соглашению Россия и США с 2018 по 2024 г. должны были утилизировать по 34 т оружейного плутония главным образом путем переработки в топливо для реакторов. Россия построила завод по фабрикации такого топлива, США – нет и будут захоранивать плутоний. 

Представитель «Росатома» Сергей Новиков говорит, что Россия не будет выполнять соглашение в одностороннем порядке, топливо для АЭС будет фабриковаться с использованием плутония из гражданских реакторов, а оружейный плутоний будет храниться – до восстановления соглашения с США.

Игорь Сутягин, старший научный сотрудник Британского института оборонных исследований:

- Дело в том, что Россия завод по переработке плутония построила, но в серию не запускала, потому что нет реакторов, которые этот плутоний бы потребляли. Топливо, которое производится на этом заводе - это так называемое МОКС-топливо, это смешанные оксиды. Оно экспериментальное.

И если Россия говорит, что так как американцы хранят плутоний так же, как мы, русские, хранили его раньше, и это - нарушение, извините, но весь российский плутоний хранится сейчас точно так же, в контейнерах, это разобранные, деформированные детали первичных узлов ядерных зарядов. Россия хранит их точно так же, как Америка.
Российский завод не работает. 

Проект энергоблока БН-800 прошёл все необходимые экспертизы и согласования, в том числе независимую экспертизу комиссии Свердловской области (1994 г.). Результаты всех экспертиз и согласований положительные. 26 января 1997 г. получена лицензия Госатомнадзора РФ № ГН-02-101-0007 на сооружение блока № 4 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-800. Проектом предусмотрено сооружение на площадке Белоярской АЭС энергоблока с реактором на быстрых нейтронах, охлаждаемым натрием. Применение в реакторе БН-800 уран-плутониевого топлива позволяет не только использовать запасы энергетического плутония, но и утилизировать оружейный плутоний.

Разогрев реактора для заправки жидкометаллическим теплоносителем начался 25 декабря 2013 года. Набор минимальной критической массы и вывод на минимальную контролируемую мощность цепной реакции произошли в конце июня 2014 года. Энергетический пуск планировался на октябрь 2014 года, но был отложен из-за выявленных недоработок.

Директор Белоярской АЭС Михаил Баканов рассказал о причине задержки в интервью газете «Быстрый нейтрон» (№ 01 [0165], 16 января 2015 г., стр. 2): 

"Исходно БН-800 планировали пускать на МОКС-топливе (кстати, как и БН-600 в своё время). Но производства этого топлива не было, его нужно было создавать. И в 2010 году уже стало ясно, что когда нужно будет загружать топливо в реактор, готово оно не будет. Тогда перед конструктором поставили срочную задачу: заменить проектную МОКС-зону на смешанную, где часть сборок будет содержать урановое топливо. И конструктор был вынужден принимать решения в условиях нехватки времени и с учётом всех требований, которые необходимо было соблюсти…".

В 2015 году "Росатом" запустил реактор БН-800 на Белоярской АЭС, построенный под это МОКС-топливо, а также произвел промышленный пуск завода по производству МОКС-топлива на ГХК в Железногорске (Красноярский край). Строительство завода в России обошлось в $240 млн. 

"У американцев более $7 млрд потрачено, завод не закончен", - пояснял в июне 2016 года глава "Росатома" Сергей Кириенко в интервью каналу НТВ, не акцентируя внимания на том, что БН-800 на Белоярской АЭС начал работать, скорее всего, на чистом уране.

8 апреля 2016 года власти американского штата Южная Каролина предъявили в окружном суде иск федеральному правительству, чтобы добиться выполнения российско-американских договоренностей об утилизации излишков оружейного плутония способом, который был согласован Москвой и Вашингтоном. Власти США должны были построить предприятие по переработке избытков американского плутония в смешанное оксидное топливо для атомных электростанций. Объект по изготовлению МОКС-топлива (в Саванна-Ривер) готов примерно на 70 %. Строительство отстает от графика на 12 месяцев. Власти Южной Каролины требуют либо выполнить договор — то есть достроить и ввести в эксплуатацию завод по утилизации, — либо выплатить компенсацию.

Сооружение промышленного объекта в Саванна-Ривер действительно началось в 2007 году, и планировалось, что к 2016 году предприятие вступит в строй. Однако проект показался Вашингтону слишком расточительным. Вероятная стоимость проекта, по оценкам федеральных властей США, составляет 30 млрд долларов. И еще в марте 2014 года администрация президента Барака Обамы предложила заморозить строительство завода по производству МОКС-топлива Саванна Ривер   

Между тем, технология «замкнутого ядерного цикла», в том числе с использованием МОКС-топлива в бридерных реакторах, за 60 лет разработок не смогла найти применения в других странах: попытки предпринимались, но потерпели крах. Например, в Германии построенный в 1985 году экспериментальный «быстрый» реактор SNR-300 в Калкаре не эксплуатировался ни дня (так же, как и завод по производству МОКС-топлива в Ханау), сейчас там находится парк развлечений.

Опытный «быстрый» реактор Монжу в Японии был остановлен вскоре после запуска из-за вызвавшей пожар утечки натрия, а когда через 15 лет, в 2010 году, его попытались запустить вновь в тестовом режиме, во время перегрузки топлива в корпус реактора уронили 3,3-тонную перезагрузочную машину, которая сразу утонула в жидком натрии. Наконец, в 2014 году Япония решила окончательно отказаться от эксперимента на быстрых нейтронах и демонтировать Монжу. 

Французский промышленный реактор на быстрых нейтронах «Суперфеникс», запущенный в 1985 году, был после ряда аварий и критических ситуаций остановлен уже в 1991-м, а в 1997-м Франция окончательно отказалась от попыток его эксплуатации. Работа его предшественника, маломощного «Феникса», пущенного в 1973 году и действовавшего в качестве исследовательского реактора до 2009 года, сопровождалась утечками натрия, пожарами, снижениями реактивности и долгими простоями.

«Произошедшее – не выход из строя технического устройства, а несостоятельность плутониевой системы», – отметил в 2000 году по поводу остановки «Суперфеникса» известный эксперт в области атомной энергетики Майкл Шнайдер (Mycle Schneider), тогдашний директор парижского отделения Всемирной информационной службы по энергетике (WISE).

Что касается предшественника БН-800, «быстрого» реактора БН-600 – с 2010 года остающегося в эксплуатации сверх проектного срока, – то и он, как указывают экологи, демонстрирует ненадежность в работе. «На Белоярской АЭС сейчас проходят то, что во Франции проходили 30 лет назад: за 30 лет эксплуатации реактора БН-600 на нем произошло 30 инцидентов, связанных с утечкой натрия и пожарами», – сообщил сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк.

Бридерные реакторы, разработка которых началась в 40-е годы прошлого века в США и была подхвачена Советским Союзом, Японией, Индией, Великобританией и Германией, – изначально с целью нейтрализовать потенциальный риск исчерпания запасов урана в условиях предполагаемого роста атомных энергетических мощностей по всему миру, а затем для решения проблемы утилизации отработавшего топлива – так и не смогли оправдать возложенных на них ожиданий: они так и не стали ни более экономически конкурентоспособными, ни более надежными и безопасными, чем легководные реакторы, которые получили повсеместное применение.

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