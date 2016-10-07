Сечин покупает "Башнефть"

После нескольких месяцев споров правительство поручило своим представителям в совете директоров «Роснефти» одобрить покупку госпакета «Башнефти». И первый вице-премьер Игорь Шувалов утвердил директиву, согласно которой главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин должен до 15 октября подписать договор купли-продажи 50,08% «Башнефти» и получить все одобрения регулирующих органов.





Директива была подписана еще в субботу, 1 октября, на следующий день после того, как Шувалов объявил о возобновлении приватизации «Башнефти», отложенной в середине августа на неопределенный срок, рассказали РБК два источника, близких к Минэкономразвития. Как раз в субботу прошло заседание совета директоров «Роснефти», на котором было одобрено проведение «существенной сделки» на сумму свыше $1,5 млрд, сообщала пресс-служба компании. Детали сделки ее представитель не раскрывал, но близкие к госкомпании источники говорили, что речь идет как раз о покупке «Башнефти».





Вторая директива Шувалова предписывает госпредставителям в совете директоров «Роснефти» проголосовать за покупку госпакета «Башнефти», при этом цена не должна превысить 330 млрд руб.





На новостях об этих директивах акции «Башнефти» на Московской бирже сначала немного подорожали, а потом начали падать: обыкновенные — на 2,49%, привилегированные — на 6,45% (на 18:37 мск). В итоге 50,08% оценивались рынком лишь в 277,97 млрд руб.





Директива носит разрешительный характер: это указание на то, что «Роснефть» может участвовать в сделке по приватизации «Башнефти», но все детали сделки, в том числе, будут ли торги или прямая продажа, будут указаны в распоряжении правительства, которое выйдет отдельно. Способ продажи пакета акций «Башнефти» будет отражен в соответствующем итоговом распоряжении правительства.





Представитель правительства не уточнила, когда будет опубликовано такое распоряжение.





Российские власти приняли решение о приватизации «Башнефти» наряду с другими активами еще 1 февраля. Тогда президент Владимир Путин заявил, что в ходе приватизационных сделок нужно обеспечить «максимальную прозрачность», а также указал на необходимость уделять больше внимания «качеству инвесторов»: «Нужно, чтобы будущие инвесторы и приобретатели искали собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков. Толку от этого будет немного». Вскоре пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что компания не собирается покупать этот актив. «Как может одна госкомпания покупать другую? Мы этими мероприятиями не кормимся», — говорил он.





К лету ситуация кардинально изменилась. «ВТБ Капитал», назначенный инвестконсультантом правительства по продаже «Башнефти», собрал около десяти заявок от претендентов, среди которых были ЛУКОЙЛ, «Татнефть», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Независимая нефтегазовая компания, подконтрольная экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. А «Роснефть», которая также подала заявку, вступила в открытую полемику с правительством и администрацией президента на тему того, имеет ли право «Роснефть» (69,5% ее акций принадлежит госхолдингу «Роснефтегаз») в приватизации.





«Это же глупость какая-то, чтобы «Роснефть» участвовала: одна государственная компания участвовала в приватизации другой», — заявил журналистам помощник президента и председатель совета директоров «Роснефти» Андрей Белоусов. Но госкомпания не стала отзывать свою заявку. «А правительство выдало нам директиву, запрещающую участвовать в приватизации? Нет!» — парировал Сечин.





В том числе для того, чтобы уладить этот спор, в середине августа правительство отложило эту сделку. А после того как 30 сентября приватизация была внезапно возобновлена, «Роснефть» уже стали называть фаворитом в гонке за «Башнефть».





По оценкам Raiffeisenbank, покупка этого актива не потребует от «Роснефти» привлекать новые заимствования: на конец второго квартала 2016 года на счетах компании было $22,4 млрд, а от продажи долей в «Ванкорнефти» и «Таас-Юрях» индийским инвесторам компания получит еще $4 млрд: это позволит покрыть почти все обязательства по долгам во втором полугодии (компания должна выплатить $4,7 млрд).