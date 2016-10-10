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Памятника Бродскому в Петербурге не будет
10.10.2016
Архитекторы и деятели культуры, намеревавшиеся отдать дань уважения Иосифу Бродскому, отказались от идеи создания памятника поэту в его родном Санкт-Петербурге. Ни один из предложенных властями вариантов размещения мемориала не устроил представителей инициативной группы.

"В настоящее время речи о том, чтобы установить памятник Бродскому в Петербурге, не идет", - подтвердил в комментарии ТАСС искусствовед, заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаил Мильчик.

По его словам, последним обсуждаемым местом предполагаемой установки памятника был брандмауэр стены дома Марузи, в котором располагалась квартира семьи поэта. Однако в этом случае памятник пришлось бы делать не объемным, а в виде панно. И само расположение стены сделало бы его незаметным.

"Эта идея не продвигается никак, это абсурдная вещь. Настолько абсурдная, что наш фонд в моем лице отказался принимать в этом какое бы то ни было участие. Не буду мотивировать, почему. Если вы помните, что это за брандмауэр, то и мотивировки не надо - все и так ясно, это не памятник",  - говорит Мильчик, который также возглавляет петербургский региональный общественный Фонд создания Литературного музея Иосифа Бродского.

Предложение разместить памятник Бродскому в поселке Комарово, где в ХХ веке располагались писательские дачи, инициаторы создания мемориала посчитали "нелепым" и "абсурдным".

Напомним, вопрос установки в Санкт-Петербурге памятника Иосифу Бродскому обсуждается уже несколько лет. Открыть его планировалось к 75-летию со дня рождения поэта в мае 2015 года.

24 мая 2016 года Иосифу Бродскому, одному из крупнейших русских поэтов, Нобелевскому лауреату по литературе 1987 года исполнилось бы 76 лет.  Поэт родился 24 мая 1940 года в Ленинграде, в СССР был обвинен в тунеядстве и сослан в Архангельскую область. Там в деревне Норинская в 2013 году открылся музей Бродского. Музей-квартира Бродского в Петербурге в честь годовщины открыл свои двери на один день - там проходит ремонт.

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