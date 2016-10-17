Петербургские ученые обнаружили в Антарктиде неизвестную форму жизни

Петербургские исследователи обнаружили в подледном озере Восток в Антарктиде неизвестную бактерию. Об этом рассказал заведующий лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова Сергей Булат.
По его словам, «в намерзшей на буровой коронке воде была найдена абсолютно неизвестная бактерия». Ее окрестили «w123-10». Ученый рассказал, что обнаруженная бактерия обладает генетической структурой, на 86 процентов совпадающей с уже известными организмами. С точки зрения генетики, этого достаточно, чтобы признать ее абсолютно уникальной.
Возглавляемый Булатом коллектив официально занимается поиском неизвестной, то есть «внеземной» жизни в подледном озере Восток, а также идентификацией азотистых оснований и аминокислот в метеоритах (углистых хондритах) и кометном веществе космической пыли микронного размера, найденной в Антарктиде.
Имеющиеся данные указывают, что наиболее вероятными кандидатами на жизнь в подледном озере являются хемоавтотрофные бактерии — в частности, метаногенные архебактерии и сульфат-редуцирующие бактерии. Именно такие существа смогли бы выжить в полной темноте и избытке кислорода. К сожалению, во льду первого типа над озером Восток пока не обнаружено достаточно следов метана и сульфида водорода, которые бы указывали на активную деятельность таких организмов. Однако ученые до сих пор исследовали лишь лед первого типа, тогда как активная жизнь в озере Восток, если она существует, скорее всего протекает ближе к его дну, которого ученые еще не достигли.
Если жизнь действительно есть в подледном озере Восток, она, скорее всего, устроена крайне своеобразно. Похожие условия для потенциальных организмов, полагают ученые, существуют в подледных океанах спутников Юпитера (Ганимед, Каллисто и Европа) и Сатурна (Диона и Энцелад), а также на полюсах Марса. Исследование Востока позволяет астробиологам уже на Земле многое узнать о потенциальной жизни в холодных мирах Солнечной системы.