Петербургские ученые обнаружили в Антарктиде неизвестную форму жизни

Петербургские исследователи обнаружили в подледном озере Восток в Антарктиде неизвестную бактерию. Об этом рассказал заведующий лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова Сергей Булат.





По его словам, «в намерзшей на буровой коронке воде была найдена абсолютно неизвестная бактерия». Ее окрестили «w123-10». Ученый рассказал, что обнаруженная бактерия обладает генетической структурой, на 86 процентов совпадающей с уже известными организмами. С точки зрения генетики, этого достаточно, чтобы признать ее абсолютно уникальной.





Возглавляемый Булатом коллектив официально занимается поиском неизвестной, то есть «внеземной» жизни в подледном озере Восток, а также идентификацией азотистых оснований и аминокислот в метеоритах (углистых хондритах) и кометном веществе космической пыли микронного размера, найденной в Антарктиде.



