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Лениградская Правда
22 ОКТЯБРЯ 2016, СУББОТА
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Прокурора Ленобласти облучили до отставки
22.10.2016
Прокурор Ленинградской области Станислав Иванов в четверг написал рапорт об отставке на имя президента Владимира Путина. Обязанности Иванова временно исполняет его первый зам Магомед Дибиров.

Стоит отметить, что прошению прокурора Ленобласти об отставке предшествовала его госпитализация. 11 октября его доставили во взрослое отделение «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им Р.М. Горбачевой» с подозрением на отравление неизвестным веществом.

Врачи зафиксировали у прокурора Ленобласти резкое ухудшение состояния крови. Медики также не исключают облучение неизвестного происхождения.

Как сообщает 47news, руководство Генпрокуратуры детально осведомлено о ситуации.

В связи с подозрением на отравление Иванова генеральный прокурор России Юрий Чайка распорядился проверить  его кабинет на наличие ядовитых веществ.

Государственный советник юстиции 3 класса Станислав Иванов служит в органах прокуратуры с 1992 года. Прошел путь от следователя в Москве до первого заместителя прокурора Калужской области. 

В 2014 году по рекомендации генпрокурора Юрия Чайки был назначен на должность прокурора Ленинградской области указом президента РФ.

Иванов сменил на этом посту Германа Штадлера,  до того в течение нескольких лет на этом посту был нынешний прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.

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