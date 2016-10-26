Невестка Полтавченко потеряла деньги в банке "Пересвет"

21 октября Центробанк назначил в одном из крупнейших российских банков «Пересвет» временную администрацию, которая должна оценить состояние кредитного портфеля банка и принять решение либо об отзыве лицензии и банкротстве банка, либо о его санации (процедура оздоровления, которая должна нормализовать работу «Пересвета»).





24 октября «Пересвет» допустил технический дефолт, не выплатив 235 миллионов рублей держателям облигаций. Агентства Standard & Poorʼs и ​Fitch снизили кредитный рейтинг «Пересвета» до дефолтного уровня.





Пока Центробанк ввел мораторий на расчеты с кредиторами. Это означает, что компании не смогут получить в течение полугода деньги, хранившиеся в банке. При этом ситуация признана страховым случаем, поэтому государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 7 ноября начнет страховые выплаты частным вкладчикам «Пересвета» — каждый из них сможет получить не более 1,4 миллиона рублей.





Большинство депозитов в «Пересвете» принадлежали отнюдь не частным лицам - их разместили крупные компании, контролируемые государством. В 2012 году компания «Транснефть» перевела свои счета из «Уралсиба» в «Пересвет», разместив в банке как минимум несколько миллиардов рублей. Так же поступили Федеральная пассажирская компания (оператор поездов дальнего следования «РЖД»), несколько крупных «дочек» «Газпрома», Фонд содействия реформированию ЖКХ, структуры Внешэкономбанка и «Роснано» — и многие другие.





Например, энергетическая компания «Русгидро», согласно отчетности, на конец 2015 года хранила на депозитах в «Пересвете» 6,28 миллиарда рублей; еще полтора миллиарда были размещены на ее текущем счете. Находились в банке деньги и других энергетических компаний. «Мосэнергосбыт» — компания, входящая в состав «Интер РАО», совет директоров которого возглавляет Игорь Сечин, — хранила в банке 2,9 миллиарда рублей. РАО «Энергетические системы Востока» держало на депозите в «Пересвете» 5,901 миллиарда рублей. Также на счетах «Пересвета» могут находиться деньги компании «РН-энерго», которая занимается энергоснабжением предприятий «Роснефти», сообщал ресурс "Медуза".





Есть в «Пересвете» и петербургские деньги. Аэропорт Пулково хранил в банке около 3,8 миллиарда рублей. Были там и средства Агентства поддержки малого и среднего предпринимательства Ленинградской области (100 миллионов рублей), ГУП «Инпредсервис», обслуживающего иностранные представительства (28 миллионов), ГУП «Горэлектротранс», обеспечивающего движение троллейбусов и трамваев в Санкт-Петербурге, и ОАО «Петроцентр», издающего бесплатную газету «Петербургский дневник».





Также держал деньги в «Пересвете» благотворительный фонд «Светлое время» — его учредили жена главы аппарата губернатора Петербурга и Дарья Нещадимова, которая, по сведениям журнала «Сноб», приходится невесткой все тому же губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.





Любопытно, что в разное время сообщить имя невестки губернатора пытались многие городские СМИ, однако после звонков из Смольного издания отказывались от этой затеи. К примеру, редакция готовила материал о невестке губернатора, но не стала его публиковать после того, как Георгий Полтавченко связался с владельцем газеты.





Но теперь уже ни для кого не секрет, что сын губернатора Петербурга женат на 24-летней Дарье Нещадимовой, которая сохранила свою девичью фамилию после свадьбы.





Дарья Нещадимова познакомилась с сыном губернатора в мае 2011 года в кругу общих друзей, уже в ноябре они официально зарегистрировали брак. Осенью 2012 года пара сыграла свадьбу.





Свадьба прошла в сентябре 2012 года в крепости «Бастион императора Павла» в пригороде Петербурга, сообщал телеканал НТВ. Церемония проходила в условиях строжайшей секретности, в частности, у гостей на входе забирали телефоны и прочую технику. Петербургские журналисты оценили свадьбу в 8-10 миллионов рублей.





В сентябре 2015-го у них родилась двойня.





До замужества Нещадимова училась в Северо-Западной академии государственной службы, но после свадьбы перешла в академию балета имени Вагановой. В апреле 2015 года она учредила благотворительный фонд «Светлое время» вместе с двумя партнерами 32-летней Тамарой Цацуа и 23-летним Русланом Клевцовым.





На сайте фонда председатель правления фигурирует просто как «Дарья Германовна», без указания фамилии. Член правления Тамара Цацуа представлена как «Тамара Валерьяновна», также без фамилии. По информации Гармажаповой, Цацуа — супруга начальника аппарата губернатора Петербурга Давида Адамии.





По данным СПАРК, в основном фонд «Светлое время» занимается финансовым посредничеством. В уставе фонда сказано, что в собственности организации могут находиться земельные участки, здания, транспорт, оборудование, деньги и акции, а существует фонд за счет взносов от учредителей и других жертвователей.





На практике фонд занимается всем, чем угодно, говорит Гармажапова. Так, фонд раздавал шарики во время Парада Победы, участвовал в фестивалях вроде «О, да! Еда!», а также собирал деньги на лечение детей. С момента создания в апреле 2015 года «Светлое время» провел около 20 социальных акций, например, привозил детскую хоккейную команду «Пионер» из Крыма в Петербург.





Дарья Нещадимова — дочь 55-летнего петербургского бизнесмена Германа Нещадимова. До 2006 года он владел небольшой строительной компанией «Баумастер», до 2008 года был совладельцем фирм по оптовой торговле. Нещадимов начинал бизнес-карьеру в инвестиционной компании «ЛенМонтажСтрой», которая около 20 лет является крупным игроком на рынке ценных бумаг. Чем Нещадимов занимался после 2008 года, пока неизвестно.



