Черногорский случай

Эти новости совпали с неожиданным приездом в Белград секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Местные эксперты убеждены, что главная цель визита — обсуждение "черногорского случая" и попытка не допустить скандала в российско-сербских отношениях.

Секретарь Совбеза РФ прибыл в Белград через день после того, как в понедельник вечером сербский премьер Александр Вучич — сразу после заседания Бюро по координации служб безопасности Сербии — обнародовал детали плана захвата госучреждений Черногории после парламентских выборов 16 октября "при содействии иностранного фактора".





Господин Вучич подтвердил информацию черногорского спецпрокурора Миливое Катнича об аресте группы граждан Сербии, готовившей захват Скупщины Черногории и стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать хаос и штурм парламента. Премьер также объявил, что сербские правоохранительные органы выявили "еще нескольких опасных групп", вовлеченных в реализацию этого плана, за которыми стоят "очень серьезные люди".





"Арестованные нами лица действовали в координации с иностранцами",— сообщил господин Вучич. И добавил: "Существуют неопровержимые доказательства, что определенные лица следили буквально за каждым шагом премьера Черногории Мило Джукановичем и информировали об этом других людей, которые должны были действовать в соответствии с их инструкциями. Мы нашли у них €125 тыс., специальную униформу, другие вещи. За премьером Черногории следили с помощью самого современного оборудования".





Об упомянутом Александром Вучичем "современном оборудовании" стало известно местным СМИ. Со ссылкой на сербских следователей они сообщили: группы злоумышленников поддерживали связь с помощью телефонов с шифраторами, имели в своем распоряжении высококачественные спутниковые снимки ряда гособъектов в Подгорице, маршруты передвижения черногорского премьера, а обнаруженная у них униформа, в которую они должны были переодеться при захвате парламента, похожа на ту, что использует черногорский спецназ





Новая сенсация последовала уже во время пребывания господина Патрушева в Белграде. Как сообщило со ссылкой на близкие к правительству источники белградское издание Danas, несколько граждан РФ были депортированы из Сербии "за участие в подготовке террористических акций в Черногории". Новость мгновенно разошлась по ведущим балканским СМИ.





Сербские официальные лица не стали опровергать эту информацию. А после вчерашней встречи Николая Патрушева с премьером Вучичем появилось лишь краткое сообщение, главная фраза которого звучит так: "Констатировано, что службы безопасности России и Сербии успешно сотрудничают".



