Rolex митрополита Варсонофия

В опубликованном накануне сообщении пресс-службы говорится, что митрополит Варсонофий с 22 по 27 октября совершил паломничество на Святую гору Афон. В ходе поездки владыка посетил монастыри, скиты, а также провел уставные богослужения.
К лаконичному отчету о поездке прилагается 15 фотографий, на одной из которых митрополит Варсонофий стоит на борту корабля и смотрит вдаль. На снимке отчетливо видно, что на руке у священнослужителя рядом с четками надеты часы.
По внешнему виду аксессуар напоминает модель Rolex Daytona 116509. На сайте швейцарской компании говорится, что хронограф был разработан специально для профессиональных водителей гоночных автомобилей и представлен в 1963 году. "Благодаря высокой надежности и безелю со шкалой скорости они отлично позволяют водителю измерять среднюю скорость до 400 километров или миль, как он пожелает, в час. Название и функции этих легендарных часов всегда будут указывать на их принадлежность к миру автомотоспорта", - сообщается в описании аксессуара. "24 часа Дейтоны" - это название ежегодной гонки на выносливость, которая проводится в США.
Часы на руке митрополита Варсофония похожи на Rolex Daytona из 18-каратного белого золота с красной секундной стрелкой и черным циферблатом, на котором расположены три мелких счетчика. На сайте одного из интернет-магазинов сообщается, что новая оригинальная модель будет стоить более 40 тысяч долларов (более 2,5 миллиона рублей).
Петербургский часовщик заявил изданию, что на черном рынке города Rolex Daytona можно приобрести за 25 тысяч евро. При этом распространены и подделки Rolex, стоимость которых не превышает 25 долларов. Но вряд ли митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий следит за временем с помощью подделки.