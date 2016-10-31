Rolex митрополита Варсонофия

В опубликованном накануне сообщении пресс-службы говорится, что митрополит Варсонофий с 22 по 27 октября совершил паломничество на Святую гору Афон. В ходе поездки владыка посетил монастыри, скиты, а также провел уставные богослужения.





К лаконичному отчету о поездке прилагается 15 фотографий, на одной из которых митрополит Варсонофий стоит на борту корабля и смотрит вдаль. На снимке отчетливо видно, что на руке у священнослужителя рядом с четками надеты часы.









По внешнему виду аксессуар напоминает модель Rolex Daytona 116509. На сайте швейцарской компании говорится, что хронограф был разработан специально для профессиональных водителей гоночных автомобилей и представлен в 1963 году. "Благодаря высокой надежности и безелю со шкалой скорости они отлично позволяют водителю измерять среднюю скорость до 400 километров или миль, как он пожелает, в час. Название и функции этих легендарных часов всегда будут указывать на их принадлежность к миру автомотоспорта", - сообщается в описании аксессуара. "24 часа Дейтоны" - это название ежегодной гонки на выносливость, которая проводится в США.





Часы на руке митрополита Варсофония похожи на Rolex Daytona из 18-каратного белого золота с красной секундной стрелкой и черным циферблатом, на котором расположены три мелких счетчика. На сайте одного из интернет-магазинов сообщается, что новая оригинальная модель будет стоить более 40 тысяч долларов (более 2,5 миллиона рублей).



