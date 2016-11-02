Путину разонравился «Талант и успех» виолончелиста Ролдугина

Через месяц Владимир Путин по традиции должен обратиться с очередным посланием к Федеральному собранию. Поэтому тема его нынешнего совещания с членами правительства выглядела вполне логично: чтобы ставить задачи на будущее, нужно понять, как выполняются послания предыдущих годов.





В первую очередь слово предоставили министрам социального блока (результаты в области экономики и финансов, по словам, Путина, будут заслушаны позднее), от которых требовалось сохранить и преумножить все хорошее, что есть в отечественной медицине, образовании и социальной сфере.





Все руководители поспешили заверить, что основная часть поручений главы государства уже выполнена. Причем некоторые - с опережением сроков.





глава Минобра Ольга Васильева отчиталась о развитии системы дополнительного образования: большинство детей в возрасте 5-7 имеют возможность посещать кружки и секции, заработаная плата педагогов выросла с 20,5 до 30 с лишним тысяч рублей.





С одаренными детьми, по мнению министра, тоже все в порядке. Количество юных талантов, побывавших в "Артеке", "Орленке", "Сириусе" и других центрах, выросло на 35%, 53 тыс продвинутых школьников награждены премиями президента, а 1200 студентов получают гранты главы государства.





Ложку дегтя в эту большую бочку меда, которую министры предложили проглотить президенту, внесла глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Из ее доклада следовало, что, засыпав участников совещания позитивной статистикой, чиновники по традиции умолчали о менее приятных цифрах.





У одаренных детей, за которых отчитывалась Ольга Васильева, с точки зрения Счетной палаты, тоже есть проблемы. Их дальнейшую судьбу никто не отслеживает (поэтому трудно посчитать, насколько эффективно заботилось о них государство), а фонд "Талант и успех", среди учредителей которого значится друг Путина музыкант Сергей Ролдугин, не отличается финансовым прилежанием. "В этом году ему было выделено 384 млн руб, из которых потрачено всего 15%. Не понятно: то ли много денег дали, то ли работу не развернули, то ли есть другая причина", - пожаловалась президенту Голикова.





- Надо разобраться, мы три сотни миллионов туда заправили, а они не используются. Нам есть, куда деньги направить в социальной сфере, - живо отреагировал Путин.





Разъяснить участникам совещания ситуацию с фондом почему-то решил глава администрации президента Антон Вайно. (Это было его первое публичное выступление, поэтому в пресс-центре воцарилась непривычная, практически мертвая тишина).





По словам Вайно, фонд только в этом году получил функцию распределения грантов, поэтому возникли определенные проблемы, которые в ближайшее время будут решены.





"А вообще нашими компаниями создается эндаунтмент, который позволит к 2019 году выйти на полное финансирование этого фонда без участия государства", - заверил глава АП.





Правда, его слова противоречат информации Минфина, согласно которой финансирование фонда "Талант и успех" в 2019 году не обнулится, а напротив, вырастет с нынешних 348 млн до 784 млн рублей.





учредителями фонда «Талант и успех», кроме Сергея Ролдугина, являются Иван Ященко (преподаватель математики, глава Московского центра непрерывного математического образования), дерижер Юрий Темирканов, математик Станислав Смирнов, хоккеист Валерий Каменский, балерина Светлана Захарова, президент Федерации фигурного катания Александр Горшков. Возглавляет фонд Елена Шмелева, социолог, член президентского Совета по науке и образованию».





У фонда "Талант и успех" и детского центра "Сириус" имеется еще и попечительский совет, который возглавляет лично президент РФ Владимир Путин. То есть, это проект Путина.



