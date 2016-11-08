 Rambler's Top100
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Лениградская Правда
8 НОЯБРЯ 2016, ВТОРНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Проклятие Матвиенко
8.11.2016
Обильные снегопады не раз становились настоящим проклятием Петербурга, а вопрос уборки улиц остро вставал едва ли не каждой зимой. В январе прошлого года после обильных снегопадов петербуржцы снова пожаловались на то, что город плохо убирают, а вице-губернатор Игорь Албин в ответ предложил горожанам самим убрать снег. В этот раз в Смольном даже поблагодарили горожан за отсутствие "снежной истерии". Хотя едва ли горожане остались удовлетворены ситуацией на дорогах и во дворах, погрязших в сугробах, но "истерить", очевидно, уже просто не видят смысла.

Утро 8 ноября в Петербурге началось с 9-балльных пробок, почти так же закончился и вечер понедельника, но тогда многим автомобилистам пришлось простоять в 10-балльных пробках до поздней ночи. За минувшие сутки в Петербурге выпало до 20 см снега, хотя еще неделю назад синоптики обещали, что его будет в 3 раза меньше. Для городских служб и не успевших поменять резину автомобилистов наступление зимы стало сюрпризом. На этот раз в оправдание и тем и другим стоит отметить, что холода и снегопады действительно наступили непривычно рано.

Комитет по благоустройству утверждает, что в ночь на 8 ноября с улиц города вывезли 10 тыс. м3 снега — столько же, сколько и за неделю с 31 октября по 6 ноября. А с начала снегопада общий объем снега, убранного с дорог и тротуаров, составил свыше 20 тыс. м3. Сильный снег продолжит идти и сегодня, убирать снег с улиц и дорог будут 900 машин, а также более 1000 дворников. В комитете также добавляют, что в городе работают 84 погрузчика и 122 самосвала, которые вывозят снег.

Однако благодаря системе мониторинга работы уборочной техники в Петербурге создается впечатление, что большая часть снегоуборочной техники в настоящее время остается в простое, несмотря на сильнейшую метель. Например, в 11:30 во всем Петроградском районе работало всего семь машин для уборки дорог и три машины для уборки тротуаров.

Многие машины ездят с поднятыми ковшами и дороги не убирают.

Кроме того, в это же время на стоянке на Петровском острове находятся 13 машин для уборки дорог. И такая ситуация наблюдается по всему городу. Большая часть снегоуборочной техники остается незадействованной, хотя, по планам комитета по благоустройству, она должна чистить основные улицы города с начала снегопада. Но даже на главных магистралях снегоуборочной техники не видно.

Обильные снегопады не раз становились настоящим проклятием Петербурга, а вопрос уборки улиц остро вставал едва ли не каждой зимой. В январе прошлого года после обильных снегопадов петербуржцы снова пожаловались на то, что город плохо убирают, а вице-губернатор Игорь Албин в ответ предложил горожанам самим убрать снег. В этот раз в Смольном даже поблагодарили горожан за отсутствие "снежной истерии". Хотя едва ли горожане остались удовлетворены ситуацией на дорогах и во дворах, погрязших в сугробах, но "истерить", очевидно, уже просто не видят смысла.

| | Поделиться

Новости
Матвиенко попробовала рыбу фугу
3.11.2016
Отвечая на вопрос, как сотрудники ФСО разрешили ей попробовать фугу, Матвиенко сказала: «Они сначала на себе попробовали, я час подождала».
Власти Москвы обязали Медведева убрать забор
2.11.2016
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (Мосприрода) открыл административное дело по факту перекрытия берега реки Раменки в нарушение Водного кодекса РФ.
Путин решил стать отцом нации
1.11.2016
На заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в Астрахани президент России Владимир Путин одобрил идею принятия закона о российской нации и отнес эту задачу к вещам, которые совершенно точно нужно реализовать.
Дайджест федеральных СМИ
Пляж для виолончелиста Ролдугина
2.11.2016
Помимо панамских схем у маэстро обнаружились 320 метров пляжа в Сочи.
Зариновый распил
8.10.2016
СКР выявил миллионные хищения при утилизации химоружия - 2 миллионов артиллерийских снарядов, содержащих зарин и люизит.
Расстрельное дело миллиардера Рыболовлева
5.10.2016, Новая газета
Бывшие компаньоны за глаза называли его не Рыбой, что было бы логичным, а Чешуей. Такие уж у него деловые качества.
Квартиры для бабушки Алины Кабаевой
27.09.2016
Двое бизнесменов, входящие в список богатейших людей России по версии Forbes, — Геннадий Тимченко и Петр Колбин, — продали три квартиры в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга полной тезке бабушки олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
Сечинский спецназ
22.08.2016
В центральном аппарате ФСБ продолжаются масштабные зачистки: лишился своего кабинета 1-й заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
ФИФА забраковала газон «Зенит-Арены»
3.11.2016
Комиссия ФИФА признала выкатное поле "Зенит-арены" непригодным для проведения матчей. Норматив колебаний превышен в семь раз.
Материнский капитал Матвиенко
31.10.2016
Получив от города землю под застройку за 448 млн. рублей, офшоры сына бывшего губернатоар Валентины Матвиенко перепродали ее структурам Вексельберга за более чем 1 млрд. рублей.
Семейный бизнес спикера ЗАКСа Макарова
15.09.2016
Семейная бизнес-сеть председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова опутала весь город на Неве.
Барсукова приговорили к 23 годам колонии
18.08.2016
Владимир Барсуков (Кумарин) приговорен к 23 годам колонии строгого режима за покушение на жизнь своего бизнес-партнера.
Как получить госзаказы, не выходя из СИЗО
4.08.2016
Фирма «Антарес», выигравшая за полмиллиарда три конкурса комитета по строительству, скорее всего, останется без контрактов.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru