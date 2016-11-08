Проклятие Матвиенко

Обильные снегопады не раз становились настоящим проклятием Петербурга, а вопрос уборки улиц остро вставал едва ли не каждой зимой. В январе прошлого года после обильных снегопадов петербуржцы снова пожаловались на то, что город плохо убирают, а вице-губернатор Игорь Албин в ответ предложил горожанам самим убрать снег. В этот раз в Смольном даже поблагодарили горожан за отсутствие "снежной истерии". Хотя едва ли горожане остались удовлетворены ситуацией на дорогах и во дворах, погрязших в сугробах, но "истерить", очевидно, уже просто не видят смысла.





Утро 8 ноября в Петербурге началось с 9-балльных пробок, почти так же закончился и вечер понедельника, но тогда многим автомобилистам пришлось простоять в 10-балльных пробках до поздней ночи. За минувшие сутки в Петербурге выпало до 20 см снега, хотя еще неделю назад синоптики обещали, что его будет в 3 раза меньше. Для городских служб и не успевших поменять резину автомобилистов наступление зимы стало сюрпризом. На этот раз в оправдание и тем и другим стоит отметить, что холода и снегопады действительно наступили непривычно рано.





Комитет по благоустройству утверждает, что в ночь на 8 ноября с улиц города вывезли 10 тыс. м3 снега — столько же, сколько и за неделю с 31 октября по 6 ноября. А с начала снегопада общий объем снега, убранного с дорог и тротуаров, составил свыше 20 тыс. м3. Сильный снег продолжит идти и сегодня, убирать снег с улиц и дорог будут 900 машин, а также более 1000 дворников. В комитете также добавляют, что в городе работают 84 погрузчика и 122 самосвала, которые вывозят снег.





Однако благодаря системе мониторинга работы уборочной техники в Петербурге создается впечатление, что большая часть снегоуборочной техники в настоящее время остается в простое, несмотря на сильнейшую метель. Например, в 11:30 во всем Петроградском районе работало всего семь машин для уборки дорог и три машины для уборки тротуаров.





Многие машины ездят с поднятыми ковшами и дороги не убирают.





Кроме того, в это же время на стоянке на Петровском острове находятся 13 машин для уборки дорог. И такая ситуация наблюдается по всему городу. Большая часть снегоуборочной техники остается незадействованной, хотя, по планам комитета по благоустройству, она должна чистить основные улицы города с начала снегопада. Но даже на главных магистралях снегоуборочной техники не видно.



