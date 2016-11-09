Путин поздравил Трампа

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом сообщается на сайте Кремля.





Путин выразил надежду на совместную работу по выведению отношений двух стран из кризиса.





«В телеграмме Путин выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности. Президент России также выразил уверенность, что выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества», — говорится в сообщении Кремля.





Путин также пожелал Трампу успехов.



