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#Позорэрмитажу
18.11.2016
Выставку бельгийского художника и режиссера Яна Фабра «Рыцарь отчаяния — воин красоты» не следовало проводить в Эрмитаже. Такое мнение высказал в интервью агентству «Интерфакс-Религия» глава отдела Петербургской епархии по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин, посетивший выставку.

Выставка Фабра, по словам представителя РПЦ, «выглядит достаточно позорно». «Даже сами сотрудники Эрмитажа возмущены, они говорят, что такое неуместно», — заявил Пелин, добавив, что «в интернете много протестов простых людей» против экспозиции.

«Люди приходят в Эрмитаж как в некий сад красоты. <…> А тут ты приходишь и видишь, что тебе навязывается достаточно сомнительное религиозное мировоззрение», — сказал представитель Петербургской епархии.

Пелин также заявил, что на выставку Фабра несмотря на возрастное ограничение 16+ могут попасть дети. «Там не стоят люди и не говорят: знаете, вам в этот зал нельзя. Никто не проверяет, все люди идут. А это уже нарушение закона», — подчеркнул он.

Представитель РПЦ сообщил, что в епархию жалобы по поводу выставки не поступали, добавив при этом, что «вообще народ возмущен».

Ян Фабр — один из самых известных современных режиссеров и художников. В качестве материалов для своих работ художник использует чучела животных, панцири жуков, скелеты и рога. Животные, как специально указывается, были сбиты на автострадах. Его работы несколько раз выставлялись на Венецианской биеннале, на немецкой documenta; в 2008 году его произведения демонстрировались в Лувре. 

На выставке в Эрмитаже, проходящей в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума, представлены около 200 работ Фабра. Некоторые были сделаны специально для этой выставки.

В середине ноября пользователи социальных сетей в связи с выставкой Фабра запустили хэштег #позорэрмитажу. В сообщениях с этим хэштегом выставка Фабра описывалась так: «На окнах, чучела убитых кошек, царапающих стекла, с соответствующим звучанием. Собака, подвешена за кожу на крюки. Люди ходили любоваться картинами, а натолкнулись на ужас… не спали всю ночь… у детей шок от увиденного… ».

Против выставки высказались некоторые публичные персоны, в том числе певица Елена Ваенга и депутат Госдумы Виталий Милонов. Депутат пожаловался на то, что не может открыто выступать против экспозиции: «Потому что если мы скажем что-то против, вылезут сразу хранители русского искусства вроде Райкиных, и будут опять возмущаться, как единственные хранители высокого эстетического чувства, и будут жаловаться на нас». Партия «Коммунисты России» потребовала отставки директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. 

Руководство Эрмитажа, в свою очередь, заявило, что не намерено закрывать выставку, подчеркнув, что Фабр выступает против жестокого отношения к животным. В музее запустили свой хэштег: #кошкизаФабра, но пока количество сообщений с этой меткой в десятки раз уступает публикациям с хэштегом #позорэрмитажу.  

Министерство культуры в ситуацию вмешиваться не стало, указав, что выставка относится к зоне ответственности музея.

Выставка «Ян Фабр: рыцарь отчаяния, воин красоты» должна продлиться до 9 апреля 2017 года. В дополнение к экспозиции подготовлена специальная образовательная программа — фильмы, лекции, мастер-классы и публичные дискуссии, посвященные творчеству Яна Фабра.

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