Деньги ЮКОСа присвоил Чубайс

Деньги от продажи активов ЮКОСа пошли на важные для страны программы - на переселение россиян из аварийного жилья, на строительство инфраструктуры и на создание "Роснано". Об этом сообщил президент Владимир Путин на Форуме действий Общероссийского народного фронта.





"Что касается программы расселения аварийного жилья. Хочу напомнить, что речь идет о расселении именно аварийного жилья. И думаю, что те, кто выехал из аварийного жилья, никогда не скажут, что эта программа имеет какой-то дискредитационный элемент", - цитирует Путина РИА "Новости".





"Напомню, как она создавалась. Деньги в соответствующий фонд по расселению аварийного жилья были направлены изначально, по-моему, в объеме 200 миллиардов, что-то около этого, после реализации активов компании ЮКОС. После того как компания ЮКОС была продана, реализована, возникло несколько проектов на основе этих денег: постройка мостов, которые строили еще в советское время, начиная с 80-х годов, и они не были достроены, были брошены, мосты через крупнейшие наши реки, и расселение аварийного жилья. Вот туда были направлены деньги. И еще частично на создание компании "Роснано", - заявил Путин.





Причиной банкротства ЮКОСа стала неуплата компанией налогов в особо крупном размере. Как установило Министерство налогов и сборов, с 2000 по 2003 год компания недоплатила в бюджеты разных уровней порядка 10,5 миллиарда долларов налогов. Для возмещения государству этой суммы компании пришлось объявить о своем банкротстве, а ее имущество было продано на аукционе. Покупателем крупнейшей "дочки" ЮКОСа - компании "Юганскнефтегаз" - в 2004 году стала неизвестная фирма "Байкалфинансгруп", которую через несколько дней после аукциона приобрела государственная компания "Роснефть", напоминает "Прайм".



