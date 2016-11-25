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Арестован еще один силовик-миллиардер
25.11.2016
Генерал-лейтенант ФСО Геннадий Лопырев был схвачен в своей квартире в Сочи сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. По данным «Интерфакса», Лопырева задержали с поличным при получении взятки, у него изъяли 1 млрд руб. 

Теперь генерала подозревают в причастности к махинациям с земельными участками в Краснодарском крае. 

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Лопыреву предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По версии СКР, он получал взятки «от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ».

РБК утверждает, что в деле два эпизода получения взятки.

«Известия» со ссылкой на источники в ФСБ и администрации Сочи сообщили, что сегодня ​утром в здании местной мэрии Сочи проходили обыски по делу, связанному с распределением земельных участков под строительство олимпийских объектов.

Аресту генерала ФСО предществововала проверка, которая продолжалась в течение нескольких недель, сотрудники правоохранительных органов изучали в том числе деятельность администрации Сочи, а мэр города Анатолий Пахомов проходит по делу в качестве свидетеля.

​В ФСО не раскрывают, какие именно нарушения вскрылись в ходе проверки и где именно она проводилась. «Подробности не комментируем, так как проводятся следственные действия. Он был сотрудником подразделения ФСО на Северном Кавказе», — заявил заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью ФСО России Денис Симонов.

Лопыреву предъявлено обвинение, но свою вину генерал не признает. 

Лопырев как минимум с 2006 года возглавляет подразделение ФСО на Кавказе. В преддверии Олимпиады в Сочи эта служба заключила несколько крупных госконтрактов. Согласно информации «СПАРК-Маркетинга», в 2012 году кавказское подразделение ФСО объявило тендеры на общую сумму 6,9 млрд руб., а в 2013 году — 3,5 млрд руб. В последующие годы объем госконтрактов снизился на порядок. Всего за время своего существования Федеральная служба охраны на Кавказе заключила госконтракты на 18,2 млрд руб.

Чуть больше половины этой суммы (9,3 млрд руб.) получило ФГУП «Атэкс». Это предприятие подконтрольно Федеральной службе охраны. На сайте ФГУП говорится, что «Атэкс» занимается «строительством объектов федерального значения».

«Атэкс» связан с петербургским предпринимателем Дмитрием Михальченко, который обвиняется в контрабанде. Гендиректором ФГУП является Андрей Каминов, хороший знакомый Михальченко, ранее возглавлявший ряд фирм, связанных с группой «Форум» (принадлежит Михальченко).

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