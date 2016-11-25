Арестован еще один силовик-миллиардер

Генерал-лейтенант ФСО Геннадий Лопырев был схвачен в своей квартире в Сочи сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. По данным «Интерфакса», Лопырева задержали с поличным при получении взятки, у него изъяли 1 млрд руб.





Теперь генерала подозревают в причастности к махинациям с земельными участками в Краснодарском крае.





Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Лопыреву предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По версии СКР, он получал взятки «от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ».





РБК утверждает, что в деле два эпизода получения взятки.





«Известия» со ссылкой на источники в ФСБ и администрации Сочи сообщили, что сегодня ​утром в здании местной мэрии Сочи проходили обыски по делу, связанному с распределением земельных участков под строительство олимпийских объектов.





Аресту генерала ФСО предществововала проверка, которая продолжалась в течение нескольких недель, сотрудники правоохранительных органов изучали в том числе деятельность администрации Сочи, а мэр города Анатолий Пахомов проходит по делу в качестве свидетеля.





​В ФСО не раскрывают, какие именно нарушения вскрылись в ходе проверки и где именно она проводилась. «Подробности не комментируем, так как проводятся следственные действия. Он был сотрудником подразделения ФСО на Северном Кавказе», — заявил заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью ФСО России Денис Симонов.





Лопыреву предъявлено обвинение, но свою вину генерал не признает.



