Умер Фидель

Рауль Кастро, как отмечает АР, "дрожащим голосом" объявил о том, что его брат умер в 22:29 по местному времени. Ожидается, что тело Фиделя будет в соответствии с его последней волей кремировано уже в субботу. О дате похорон будет объявлено позднее.



Фидель Кастро в 1950-е годы возглавил борьбу против режима Фульхенсио Батисты. После неудачного штурма казарм Монкада в 1953 году он был приговорен к 15 годам тюрьмы, в 1955-м освобожден по амнистии. В Мексике Кастро собрал отряд революционеров для нового этапа борьбы с диктатурой. Высадка прибывших на судне «Гранма» повстанцев в 1956 году положила начало партизанской войне, закончившейся изгнанием Батисты.







После победы революции в 1959 году Фидель Кастро руководил страной, занимая должности председателя Госсовета, главы Совета министров и первого секретаря правящей Коммунистической партии Кубы.





Кастро передал свои полномочия брату Раулю в 2006 году, в связи с ухудшением состояния здоровья.





Свергнувший диктатуру Батисты и ставший многолетним союзником СССР, Кастро стал символом революционных преобразований. Сторонник авторитарных методов, он тем не менее никогда не стоял рядом с жестокими диктаторами — человеконенавистнические идеи были ему всегда чужды.





С его деятельностью связан и один самых напряженных эпизодов советско-американского противостояния - Карибский кризис в октябре 1962 года. Тогда напряжение достигло невиданного накала: после того, как США разместили ядерное оружие в Турции в 1961 году, СССР тайно перебросил и разместил на Кубе части советской армии и вооружение, включая ядерное оружие. Считается, что в этот момент мир был наиболее близок к ядерной войне.





Кастро пережил немало покушений, но сохранил иронию и бодрость духа, подружился со многими бывшими врагами и принимал у себя папу Римского Франциска, который обращался к нему «сын мой», ведь когда-то Кастро тоже был католиком.



